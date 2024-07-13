İzmir'de yaşanan şiddetli yağışlar, Konak ilçesinde büyük hasara yol açtı. İlçede yaşanan olumsuzlukları geç saatlere kadar sahada takip eden Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Alsancak esnafını tek tek gezerek ihtiyaçlarını sordu ve Toros ile Patlıcanlı Yokuşu’nda yollarda meydana gelen çökmeleri yerinde inceledi. Belediye ekipleri de ilçede yaşanan sorunlara hızlıca müdahale edebilmek için tüm imkanlarıyla seferber oldu.

Yağıştan en çok etkilenen ilçelerden biri de Konak

Konak, şiddetli yağıştan en çok etkilenen ilçelerden biri oldu. Elektrik akımına kapılan iki kişinin hayatını kaybetmesi, ilçede büyük üzüntü yarattı. Başkan Mutlu, gece geç saatlere kadar sahada incelemelerde bulunarak esnaf ve vatandaşlara geçmiş olsun ziyaretlerinde bulundu. Alsancak, Toros ve Patlıcanlı Yokuşu’nda vatandaşların mağduriyetlerini gidermek için ekiplere talimat verdi.

"Akıl almaz bir ölüm"

Elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden iki kişi için başsağlığı mesajı yayınlayan Başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu, "Akıl almaz bir ölüm haberiyle sarsıldık. Enver Dürdar Başar Sokak’ta oluşan elektrik kaçağından akıma kapılan Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay'ı kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum" dedi.

Başkan Mutlu'dan geçmiş olsun ziyareti

Başkan Mutlu, şiddetli yağıştan etkilenen esnaf ve vatandaşlara geçmiş olsun ziyaretinde bulunarak, Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi üzerindeki dükkanları tek tek gezdi. Ardından Toros ve Patlıcanlı Yokuşu’nda yollarda meydana gelen çökmeleri yerinde inceledi. Başkan Mutlu, "Şiddetli yağış nedeniyle esnafımızın ve komşularımızın yaşadığı mağduriyeti birlikte aşmak için sahadayız. Zarar gören yolların onarımı için ekiplerimiz devrede" ifadelerini kullandı.

Belediye ekipleri seferber oldu

Belediye ekipleri, şiddetli yağışın ardından ilçede yaşanan sorunlara hızlıca müdahale edebilmek için tüm imkanlarıyla seferber oldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile koordinasyon içerisinde çalışan ekipler, özellikle yollarda meydana gelen çökmelere hızlı müdahale için yoğun mesai harcıyor.