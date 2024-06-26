TBMM (AA) - Sağlık Bakan Yardımcısı Tolga Tolunay, cezaevlerinden hastaneye sevk oranının yüzde 20 düzeyinde olduğunu belirterek, "Biz, hiçbir hükümlümüzü hastaneye sevk etmekten imtina etmiyoruz. Bir vatandaşımızın sağlık testine başvurmasıyla hükümlü vatandaşımızın sağlık tesisine başvurması birebir aynı." dedi.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, AK Parti Osmaniye Milletvekili Derya Yanık başkanlığında toplandı.

Sağlık Bakanlığı yetkilileri, hükümlü ve tutuklulara verilen sağlık hizmetleri hakkında Komisyon üyelerini bilgilendirdi ve sorularını yanıtladı.

Komisyon Başkanı Yanık, 28'inci Yasama Döneminde bugün itibarıyla Komisyona toplam 3 bin 906 başvuru yapıldığını belirterek, bu başvurulardan 3 bin 656'sına işlem yapıldığını söyledi.

- "174 ceza infaz kurumunda müstakil aile hekimliği birimimiz var"

Yanık'ın bilgilendirmesinin ardından Komisyon üyelerine bilgi veren Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Toplum Sağlığı Hizmetleri ve Eğitim Dairesi Başkanı Aslıhan Külekçi Uğur, aile hekimliği hizmetinin cezaevlerinde de sunulduğunu söyledi.

Uğur, "Ülkemizde ceza infaz kurumlarında 174 tane müstakil aile hekimliği birimimiz var. Nüfusu binin altında olan ceza infaz kurumlarında ise belirtilen zamanlarda aile hekimleri tarafından yerinde sağlık hizmeti verilmekte. Düşük nüfuslu cezaevlerinde mutlaka sağlık hizmeti uygulanmaya devam ediliyor. 239 aile hekimimiz tarafından da yerinde sağlık hizmeti sunulmaya devam ediliyor." ifadelerini kullandı.

Cezaevlerinde koruyucu ve önleyici sağlık hizmetleri de sundukları söyleyen Uğur, cezaevlerinde düzenli aralıklarla içme sularını kontrol ettiklerini, çevre sağlığı hizmeti, bulaşıcı hastalıkla mücadele, bağışıklama hizmetleri, 4 kanser türünün taraması, tüberküloz taraması, enfeksiyondan korunma ve hijyen eğitimlerinin de sunulduğunu belirtti.

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Daire Başkanı Pınar Koçatakan, Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğüne bağlı olarak cezaevlerinde 7 tane semt polikliniği bulunduğu aktararak, "Ceza infaz kurumları kampüsü içerisinde 4 adet hastanemiz, 1 adet de ek hizmet binamız bulunmaktadır. Ankara, İstanbul, İzmir, Konya Ereğli Ceza İnfaz Kurumlarında devlet hastanesi olarak hizmet sunmaktayız." diye konuştu.

Koçatakan, Sincan Kadın Tutukevi ile Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi arasında uzaktan muayeneye yönelik 6 branşta pilot uygulama başlatıldığını anlatarak, kısa sürede 1000 kişinin uygulamadan faydalandığını söyledi.

Koçatakan, 81 ilde 121 sağlık tesisinde denetimli serbestlik hizmeti sunulduğunu da aktardı.

- "Hiçbir hükümlümüzü sevk etmekten imtina etmiyoruz"

Sağlık Bakan Yardımcısı Tolunay, sunumların ardından milletvekillerinin sorularını cevaplandırdı.

Tolunay, "İkinci ve üçüncü basamak hastanelerde, 294 sağlık testinde toplam 1086 tane muhafazalı poliklinik odamız var. 1346 tane de mahkum yatağımız bulunmakta." dedi.

Cezaevlerinden hastaneye sevk oranlarının yüzde 20 düzeyinde olduğu bilgisini veren Tolunay, "Biz, hiçbir hükümlümüzü hastaneye sevk etmekten imtina etmiyoruz. Yüzde 20 gibi bir rakam da az bir rakam değil, yüksek bir rakam hatta. Muayene edilen hasta sayısına bakılacak olursak da yüzde 10,2. Türkiye ortalamasıyla aslında aynı. Bir vatandaşımızın sağlık testine başvurmasıyla hükümlü vatandaşımızın sağlık tesisine başvurması birebir aynı." ifadelerini kullandı.

Tolunay, tutuklu ve hükümlülerin tedavisinde görev alan 13 binin üzerinde hekimin eğitime tabi tutulduğunu vurgulayarak, "Bununla ilgili önceliğimiz bu cezaevlerinde çalışan hekimlerimiz ve sağlık çalışanlarımız. Sonrasında da ikinci ve üçüncü basamakta hükümlerimizi tedavi eden hekimlerimizle ilgili sürecimiz de devam ediyor." şeklinde konuştu.

- 410 bin hükümlünün diş tedavisi yapıldı

Tolunay, uzaktan muayene uygulamasını pilot olarak başlattıklarını ve sonuçlarına göre uygulamaya devam edilip edilmeyeceğine karar vereceklerini belirtti.

Tolunay, İzmir'de 7 bin 500, Ankara'da 8 bin 500 ve İstanbul'da 11 bin 300 hükümlüye psikiyatrik destek verdiklerini söyledi.

Geçen yıl yaklaşık 410 bin hükümlünün diş tedavisini yaptıklarını aktaran Tolunay, "Bu konuda eleştiri geldi. Bu konuyla ilgili biz ekstra çalışacağız. Eğer bir eksiğimiz varsa veya sayıyı arttırmak gerekiyorsa, randevu almakta sorun yaşanıyorsa, diş konusunda gayret sarf edeceğiz." diye konuştu.

Tolunay, kiralık binalarda verilen aile hekimliği hizmetlerini kamu binalarında sağlamaya yönelik çalışmaları olduğu bilgisini de verdi.

Öte yandan, AK Parti, CHP ve DEM Parti'li milletvekilleri arasında, tutuklu ve hükümlülere yönelik, "tutsak" ifadesi kullanılması üzerinden sözlü tartışma çıktı.

CHP ve DEM Parti'li bazı milletvekilleri, komisyon toplantısına misafir olarak katılan Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı'ya söz verilmesini istedi. Komisyon Başkanı Yanık ise "Sorulması gereken tüm sorular soruldu." diyerek, talepleri reddetti.