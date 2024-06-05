Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kabine Toplantısı'nın ardından medya mensuplarının gündeme dair sorularını yanıtladı. Onaylı Randevu Sistemi'nin uygulanmasının ardından oluşan son durumu değerlendiren Bakan Koca, "İstanbul'da randevu sorunu büyük ölçüde çözülmekte, ancak belirli branşlarda hala bazı sıkıntılar var." şeklinde konuştu.

Bakan Koca, Onaylı Randevu Sistemi'nin İstanbul'daki etkisini açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Onaylı Randevu Sistemi'nin uygulanmasının ardından İstanbul'da yaşanan randevu sıkıntısının büyük ölçüde aşıldığını ifade etti. Ancak, belirli branşlarda halen bazı zorluklar yaşandığını belirtti.

Bakan Koca, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca, Onaylı Randevu Sistemi'nin uygulanmasının ardından İstanbul'da önemli bir düzelme olduğunu belirtti. "İstanbul en kritik il durumundaydı. İstanbul içindeki randevu sorunu belirli branşlar dışında büyük ölçüde çözüme kavuşuyor." dedi. Özellikle görüntüleme gibi bazı alanlarda hala sıkıntılar yaşandığını dile getiren Bakan Koca, bu konuda alınan tedbirlerin rahatlama sağladığını belirtti. Bakan Koca, bayram sonrası yapılacak bir basın toplantısıyla Onaylı Randevu Sistemi'nin ilk sonuçlarını kamuoyuyla paylaşacaklarını ifade etti.

Sağlık Vadisi'ne ilişkin de açıklamalarda bulunan Bakan Koca, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı'nın şirket kurma sürecinin başladığını ve Bilkent Şehir Hastanesi'nin yanındaki arazinin alt yapı çalışmalarına başlanacağını belirtti. İlk etapta araştırma laboratuvarları ve akredite test laboratuvarlarının kurulacağını ifade eden Bakan Koca, bu adımın Türkiye'nin biyoteknoloji alanındaki kalkınması için önemli bir adım olduğunu vurguladı.