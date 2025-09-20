Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye’nin 2026’nın ilk yarısında kendi SMA ilacını üretmeye başlayacağını açıkladı. Yerli üretim, nadir hastalıklar ve moleküler tedaviler alanında önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

SMA ilacı üretimi

Çanakkale’yi ziyaret eden Bakan Memişoğlu, SMA hastalığı ile ilgili yaptığı açıklamada, Türkiye’nin kendi ilacını üretme sürecine ilişkin tarih verdi:

“İnşallah 2026'nın ilk yarısında Türkiye kendi SMA ilacını üretip nadir hastalıklarla ilgili önemli bir adım atacak. Bundan sonra özellikle moleküler tedavilerde ve nadir hastalıklarda kendi tedavisini ve ilacını üretebilen bir ülke haline geleceğiz.”

TÜSEB koordinasyonu

Memişoğlu, üretim sürecinde Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) koordinasyonunda çalışılacağını belirtti. Üretilen cihaz, malzeme ve ilaçlarla hem Türkiye’nin hem de çevre ülkelerin sağlık ihtiyaçlarının karşılanacağı ifade edildi.