Sağlık Bakanlığı, personel alımında ikinci aşamaya geçti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı 37 bin personel alımı kapsamında, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu 2 bin 753 sürekli işçi alınacağını duyurdu. Başvuruların önümüzdeki günlerde İŞKUR üzerinden yapılacağı bildirildi.

2 bin 753 işçi alınacak

Bakan Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 18 bin yeni personel alımı sürecinde işçi kadrosunun da açıldığını belirtti. Buna göre, 2 bin 753 sürekli işçi alımı için ilan kısa süre içinde İŞKUR’da yayımlanacak.

15 bin 247 sözleşmeli personel ÖSYM üzerinden

Bakanlık ayrıca, 15 bin 247 sözleşmeli personel alımı için de ÖSYM aracılığıyla kılavuz yayımlayacak. Bu kapsamda sağlık camiasına hem işçi hem de sözleşmeli personel desteği sağlanmış olacak.

Bakan Memişoğlu’ndan mesaj

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“2 bin 753 sürekli işçi alımı süreci İŞKUR üzerinden yürütülecek. 15 bin 247 sözleşmeli personel alımı için de ÖSYM kılavuzu yayımlanacak. Yapılacak alımların ülkemize, milletimize ve sağlık camiamıza hayırlı olmasını diliyorum.”