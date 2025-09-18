Sağlık Bakanlığı, sağlıklı nesiller yetiştirmek amacıyla yeni bir adım atıyor. Evlilik öncesi zorunlu eğitimlerin ardından anne-babalara, çocuklara ve gençlere yönelik eğitimlerin verileceği üç ayrı akademi kurulacak.

Yeni akademiler yolda

Bakanlık tarafından hayata geçirilecek eğitim programı üç ayrı akademiden oluşacak: Bebek Akademisi, Çocuk Akademisi ve Genç Akademi. Bu akademilerle farklı yaş gruplarına yönelik özel eğitimler planlanıyor.

Bebek ve çocuklara özel eğitimler verilecek

Bebek Akademisi, anne-baba olmayı düşünen çiftlere ve yeni ebeveynlere yönelik eğitimler sunacak. 0-3 yaş grubundaki bebekler ve aileleri bu eğitimlerden yararlanabilecek. Çocuk Akademisi ise 3-12 yaş arası çocuklar ve aileleri için faaliyet gösterecek.

Ergenlere bağımlılıkla mücadele eğitimi verilecek

Genç Akademi, 12-18 yaş grubuna yönelik programlarla ergenlere destek olacak. Bu kapsamda okul başarısını artırmaya yönelik uygulamalar, dijital bağımlılıkla mücadele, sanal kumar ve sigara tüketiminin zararları ile obezite konusunda farkındalık çalışmaları yapılacak.

Mevcut yapıya eklenecek

Sağlık Bakanlığının halihazırda faaliyet gösteren Sağlıklı Hayat Merkezi Akademisi bulunuyor. Yeni kurulacak üç akademiyle birlikte toplam dört ayrı eğitim merkezi hizmet vermiş olacak.