Sağlık Bakanlığı, kronik hastalığı bulunan vatandaşlar için önemli bir düzenlemeye imza attı. Artık kronik hastalar, ilaçlarını yazdırmak için hastaneden randevu almak zorunda kalmayacak.

Yeni düzenlemeye göre aile hekimleri de kronik hastalık ilaçlarını yazabilecek. Böylece hastalar, uzun randevu kuyrukları beklemek zorunda kalmadan, daha hızlı ve kolay şekilde ilaçlarına erişim sağlayabilecek.

Sağlık sisteminde hasta yoğunluğunu azaltması beklenen bu uygulama, özellikle düzenli ilaç kullanan vatandaşlar için büyük bir rahatlık sağlayacak.