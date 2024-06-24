Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen 2024 Haziran Dönemi İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değiştirme başvuruları için geri sayım başladı. Peki, haziran ayı iller arası tayin başvurusu nereden yapılacak?

Sağlık Bakanlığı iller arası yer değiştirme ve tayin başvurusu her yıl olduğu gibi bu sene de “yhgm.saglik.gov.tr” üzerinden yapılacak. Kadro ve branş dağılımları ile tercih kılavuzunun yayımlanmasıyla birlikte başvurular başlayacak.

Önce Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan takvime göre kura başvuruları alınacak. Kura çekimi Sağlık Bakanlığının YouTube hesabı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

Kura sonuçları bakanlığın “yhgm.saglik.gov.tr” üzerinden öğrenilebilecek.

Kura takvimi yayınlandığı zaman tarih bilgisi netleşecek.