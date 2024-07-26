Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen iller arası tayin kura çekimi, 26 Temmuz 2024 Cuma günü noter huzurunda ve bilgisayar ortamında yapılacak. Bu önemli süreç, sağlık çalışanlarının tayin işlemleri için büyük bir önem taşıyor. Kura çekimi sonrasında sonuçlar hemen Sağlık Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde ilan edilecek.

Sağlık Bakanlığı'nın 2024 yılı Haziran dönemi isteğe bağlı iller arası yer değiştirme (tayin) başvuruları, 26 Haziran 2024 tarihinde başlamıştı. Bu başvuruların sonuçları için yapılacak kura çekimi, noter huzurunda ve bilgisayar ortamında gerçekleştirilecek. Kura çekimi, Sağlık Bakanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden canlı olarak izlenebilecek. Canlı yayın ve kura çekimi ile ilgili detaylar, [Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün web sitesinde duyurulacak.

İller arası tayin kura sonuçları, kura çekiminin yapıldığı 26 Temmuz 2024 Cuma günü aynı gün içerisinde Sağlık Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde ilan edilecek. Sonuçları öğrenmek isteyen sağlık çalışanları, https://yhgm.saglik.gov.tr/ - https://yhgm.saglik.gov.tr/ adresinden güncel bilgileri takip edebilir ve isim listelerine ulaşabilir.

Kura çekiminin yeri ve saati

Kura çekimi, 26 Temmuz 2024 Cuma günü yapılacak olup, yer ve saat bilgileri, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün internet sitesi üzerinden açıklanacaktır. Bu bilgiler, kura çekimi öncesinde siteye yüklenecektir.