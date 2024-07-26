Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Sağlık Bakanlığı’nda yapılan geniş çaplı revizyon, pek çok üst düzey yöneticinin görevden alınmasıyla sonuçlandı. Yeni atamalarla birlikte, Sağlık Bakanlığı'nda köklü değişiklikler gerçekleştirildi.

Sağlık Bakanlığı'nda üst düzey görev değişiklikleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanlığı'ndaki önemli görevlere yönelik kapsamlı bir revizyon gerçekleştirdi. Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre, Sağlık Bakan Yardımcısı Tolga Tolunay, Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürü Şali Yıldırım, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü İlhan Hatiboğlu, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Celal Şahin, Teftiş Kurulu Başkanı Davut Eker ve Sağlık Yatırımları Genel Müdür Yardımcısı Dursun Uyar görevden alındı.

Yeni atamalar ve görevler

Sağlık Bakanlığı'nda yapılan değişiklikler kapsamında, Halim Özçevik Sağlık Bakan Yardımcılığı görevine atanırken, Hasan Basri Velioğlu Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne, Mustafa Mahir Ülgü Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğüne, Ülker Kuğu Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne, İsmail Öztürk Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne ve Erkan Hacıhafızoğlu Teftiş Kurulu Başkanlığına getirildi.

Diğer bakanlık ve kurumlarda atama ve görevden almalar

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda Çanakkale İl Müdürü Muhammet Mermer ve Çankırı İl Müdürü Hasan Tahsin Yıldırım görevden alındı, 21 il müdürüne yeni atamalar yapıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda açık bulunan iş müfettişliği görevlerine Mehmet Akif Akçalı ve Hasan Korkmaz atanırken, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğüne Buğra Yıldırım atandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda ise önemli değişiklikler gerçekleştirildi; Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Seyit Ahmet Arslan, Tanıtma Genel Müdür Yardımcısı Cengiz Aydın ve Personel Genel Müdür Yardımcısı Erdal Aydın görevden alındı. Tokat İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Abdi Dölek atandı ve Bakanlık bünyesinde çeşitli görevlere 16 yeni atama yapıldı.

Üniversitelerde rektör atamaları

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üyeliğine Prof. Dr. Metin Topcuoğlu’nu atarken, 11 üniversiteye yeni rektör atamaları gerçekleştirildi. Atamalar şu şekilde:

Anadolu Üniversitesi: Prof. Dr. Fuat Erdal

Bingöl Üniversitesi: Prof. Dr. Erdal Çelik

Dokuz Eylül Üniversitesi: Prof. Dr. Bayram Yılmaz

Hacettepe Üniversitesi: Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi: Prof. Dr. Semih Aytekin

Selçuk Üniversitesi: Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz

İstanbul Kent Üniversitesi: Prof. Dr. Mehmet Necmettin Atsü

İstanbul Nişantaşı Üniversitesi: Prof. Dr. Ayşegül Komsuoğlu Çıtıpıtıoğlu

Mudanya Üniversitesi: Prof. Dr. Emin Karip

Ostim Teknik Üniversitesi: Prof. Dr. Ali Murat Yülek

Özyeğin Üniversitesi: Prof. Dr. Barış Tan