Cumhurbaşkanı Kararı ile görevden alınan Fahrettin Koca'dan boşalan Sağlık Bakanlığına Prof. Dr. Kemal Memişoğlu atandı.

Memişoğlu, Sağlık Bakanlığı'nda gerçekleştirilen devir teslim töreni ile görevi Fahrettin Koca'dan devraldı.

Fahrettin Koca, basın toplantısında yaptığı açıklamada “Benim dönemim acı ve sarsıcı olayların dönemi oldu” dedi.

Resmî Gazete’de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca görevden alındı.

Fahrettin Koca’dan boşalan Sağlık Bakanlığına İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu, Mehmet Özhaseki’den boşalan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına Mehmet Özhaseki getirildi.

"Sağlıkta şiddet sorununu çözdük"

Devir teslim töreninde konuşma yapan Fahrettin Koca, “Benim dönemim acı ve sarsıcı olayların dönemi oldu. Elâzığ depremi acısını yaşadık. Kovid 19 kürsel salgını izledi bunu. 6 Şubat depremleri büyük travma oldu. Bu 3 olayda ağır sınavlar verdik. Sağlık sistemimiz bu sınavları başarıyla verdi. Son altı yılda ihalesi yapılan şehir hastanelerini kamu bütçesi ile yaptık. 18 Şehir hastanemizin bedeli 322 milyar avroydu. Beyaz reformun sonuçlarıyla sağlıkta şiddet sorununu çözdük” dedi.

"22 senede devrim niteliğinde başarıya imza atıldı"

Sağlık Bakanlığı görevine atanan Kemal Memişoğlu ise konuşmasında şunları söyledi:

“Öncelikli olarak görevi devralırken bu ulvi görevi bize layık gören cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ederim. 22 senede sağlıkta büyük gelişim ve devrim niteliğinde başarıya imza atıldı. Başarılı sağlık hizmetlerini çok daha iyi yerlere getireceğiz. Bunu sayın cumhurbaşkanımız liderliğindeki dönüşümle sonuçlandırdı. Özellikle hizmet konusunda özveri ile çalışan personele minnetimi arz ederim. Bunun yanında hastalanmadan koruyucu hizmetleri önceleyeceğimizi bilmenizi istiyorum. Bu sağlık krizindeki gelişme ile dünyanın her tarafından insanlar buraya sağlığını bulmaya geliyor. Türkiye sadece sağlık hizmeti sunmak değil sağlık teknolojisi üretme hedefindedir. Milletimize devletimize verdiğiniz hizmetlerden dolayı teşekkür ediyoruz. Allah bizi milletimize, devletimize, cumhurbaşkanımıza mahcup etmesin.”