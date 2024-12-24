Sağlık Bakanlığı, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi heliportunda yaşanan ambulans helikopter kazasına ilişkin açıklama yaparak, olayın detaylı bir şekilde araştırıldığını belirtti.

Kazanın detayları paylaşıldı

Sağlık Bakanlığı, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, ülke genelinde 15 helikopter ve 1 uçak ambulansla hizmet verdiklerini, kazanın bu kapsamda görev yapan bir helikopterin kalkışı sırasında gerçekleştiğini ifade etti. Helikopterin, saat 10:07’de Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi heliportundan kalktıktan sonra hastane binasına çarparak düştüğü bilgisi paylaşıldı.

"Görerek uçuş şartları" altında gerçekleşti

Açıklamada, helikopterin uçuşunun Türkiye AIP’si "Uçuş Planlama" hükümleri kapsamında ‘görerek uçuş şartları’ (VFR) altında, pilot inisiyatifiyle gerçekleştirildiği ifade edildi. Kazanın nedenine ilişkin incelemelerin devam ettiği vurgulandı.

Kaza sonrası Bakanlık tarafından iki müfettiş görevlendirildiğini belirten açıklamada, adli ve idari soruşturmaların titizlikle yürütüldüğü ve sonuçların kamuoyuyla paylaşılacağı ifade edildi. Bakanlık, kazanın ardından hem teknik hem de hukuki süreçlerin detaylı bir şekilde ele alındığını, sonuçların netleşmesiyle daha kapsamlı bir bilgilendirme yapılacağını belirtti.