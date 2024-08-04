Aşırı sıcaklardan en çok etkilenen gruplar arasında açık alanda çalışanlar, 4 yaşından küçük çocuklar, 65 yaş ve üstü bireyler, bakıma ihtiyaç duyanlar, aşırı kilolu kişiler, gebeler, sürekli ilaç kullananlar ve kronik hastalıkları olanlar yer alıyor. Sağlık Bakanlığı, bu kişilerin hava durumuyla ilgili resmi uyarıları takip etmelerini, güneşin en dik olduğu saatlerde dışarı çıkmamalarını ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmelerini önerdi.

Sıvı tüketimi ve beslenme tavsiyeleri

Sıvı kaybını dengelemek için bol su içilmesi, kafeinli ve alkollü içeceklerden kaçınılması, dengeli beslenilmesi gerektiği vurgulandı. Ayrıca, tuzlu gıdalardan uzak durulması ve hava alabilen rahat ayakkabılar giyilmesi gerektiği ifade edildi. Yüksek sıcaklıkların böbrekler üzerindeki etkilerine de dikkat çekilerek, böbrek hastalarının su tüketimini doktor tavsiyelerine göre ayarlamaları ve yüksek tuz içeren gıdalardan kaçınmaları gerektiği belirtildi.

Hasta yakınlarına tavsiyeler

Özellikle 65 yaş üstü, yalnız yaşayan ve kronik hastalığı olan kişilerle düzenli iletişim kurulması ve sağlık durumlarının takip edilmesi gerektiği vurgulandı.