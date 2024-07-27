Yüksek sıcaklar ve nem tehlikesi

Sağlık Bakanlığı, nem oranı yüksek bölgelerden uzak durulması gerektiğini vurguladı. Ağızdan nefes alındığında solunum yolu hücreleri aşırı su kaybediyor ve bu da hastaların hassasiyetini artırarak nefes darlığı ataklarına neden olabiliyor. Hastaların, bulunduğu ortamın nem ve sıcaklık oranını kontrol altında tutması büyük önem taşıyor.

Önemli önlemler:

Dışarı çıkma saatleri: 10.00-16.00 saatlerinde dışarıda bulunmaktan kaçınılmalı.

10.00-16.00 saatlerinde dışarıda bulunmaktan kaçınılmalı. Havalandırma: Evlerde sabah polen yoğunluğu nedeniyle havalandırma yapılmamalı.

Evlerde sabah polen yoğunluğu nedeniyle havalandırma yapılmamalı. Giysi seçimi: Mevsim şartlarına uygun hafif, açık renkli giysiler tercih edilmeli.

Mevsim şartlarına uygun hafif, açık renkli giysiler tercih edilmeli. Beslenme: Yeterli su tüketimi ve sağlıklı beslenme planına uyulmalı; alkollü ve şekerli içeceklerden kaçınılmalı.

Yeterli su tüketimi ve sağlıklı beslenme planına uyulmalı; alkollü ve şekerli içeceklerden kaçınılmalı. Fiziksel aktivite: Yorucu aktivitelerden kaçınılmalı; yürüyüşler sabah veya akşam saatlerinde yapılmalı.

İlaç kullanımına dikkat!

Hastaların, hekim tarafından reçete edilen alerji ve inhaler ilaçlarını düzenli olarak kullanmaları gerektiği hatırlatıldı. Ayrıca, havuz yerine denizde yüzmeyi tercih etmeleri önerildi. Sağlık kontrolü yapılması ve kişisel sağlık durumuna özel önerilerin alınması da büyük önem taşıyor.

Astım ve KOAH hastalarının sevdikleriyle düzenli iletişim kurmaları, tedbirlerin etkinliğini artıracaktır. Yaz aylarında sağlığınızı korumak için bu önerilere dikkat edin!