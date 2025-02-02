Show TV’nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti, son bölümüyle sosyal medyanın gündemine oturdu. Özellikle bir sahnede geçen "Köpekten insana hiç hastalık bulaşmaz" ifadesi büyük yankı uyandırdı. Tepkiler üzerine T.C. Sağlık Bakanlığı'ndan resmi açıklama geldi.

Dizinin son bölümünde, Nilay’ın peşinden eve giren yavru köpekler, ev halkı tarafından istenmezken, Pembe karakteri hayvanlardan hastalık bulaşabileceğini dile getirdi. Bunun üzerine Meryem, “Köpekten insana hiç hastalık bulaşmaz” sözleriyle karşılık verdi. Bu sahne, sosyal medyada büyük tartışmalara neden olurken, Sağlık Bakanlığı Sağlıklı Çözüm hesabından bir açıklama yayınladı.

Bakanlığın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Bir televizyon kanalında yayınlanan dizide ‘Köpekten insana hiç hastalık bulaşmaz’ şeklinde ifade edilen bilgi doğru değildir."

Sağlık Bakanlığı, köpeklerden insanlara kuduz, kist hidatik, kala-azar gibi hastalıkların bulaşabileceğini belirterek, şu bilgilere yer verdi:

'Kuduz, köpeklerden insanlara bulaşan en önemli hastalıktır. Kuduz bir köpeğin ısırığı, tırmalaması ya da salyasının açık yaraya teması sonrası kuduz insanlara bulaşabilir.

Köpeklerin ısırık ve tırmalamaları çeşitli enfeksiyonlara sebep olabilir; köpek salyası, dışkısı ve idrarı, bazı diğer hastalık etkenlerini insanlara bulaştırabilir.

Köpekler, insanlarda kala-azar hastalığına sebep olan parazitin rezervuarı olabilir. Hasta hayvanlardan beslenirken paraziti alan tatarcık sinekleri hastalığı insanlara bulaştırır.

Köpeklerin dışkısı ile insanlara kist hidatik hastalığı bulaşabilir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.'