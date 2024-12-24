Sağlık Bakanlığı'ndan Patlama Ile Ilgili Açıklama

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Balıkesir'in Karesi ilçesinde meydana gelen patlama ile ilgili yaptığı açıklamada, 12 vatandaşın hayatını kaybettiğini, 5 yaralı vatandaşın ise hastanelerde tedavi altına alındığını belirtti.
Bakan Memişoğlu, patlamaya dair ilk açıklamasını yaptı
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Balıkesir'in Karesi ilçesindeki mühimmat fabrikasında meydana gelen patlamayı üzülerek öğrendiklerini söyledi. Patlama sonucu 12 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin ise hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındığı bilgisine yer verildi.
Kaynak: DHA