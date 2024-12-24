Sağlık Bakanlığı'ndan Patlama Ile Ilgili Açıklama

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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Balıkesir'in Karesi ilçesindeki mühimmat fabrikasında meydana gelen patlamayı üzülerek öğrendiklerini söyledi. Patlama sonucu 12 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin ise hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındığı bilgisine yer verildi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu , Balıkesir 'in Karesi ilçesinde meydana gelen patlama ile ilgili yaptığı açıklamada, 12 vatandaşın hayatını kaybettiğini, 5 yaralı vatandaşın ise hastanelerde tedavi altına alındığını belirtti.

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