Sağlık Bakanlığı, Yalova’daki su güvenliği incelemeleri hakkında resmi bir açıklama yaptı. Açıklamada, yapılan ilk kontrollerde su kaynağında herhangi bir uygunsuzluk tespit edilmediği ve bu nedenle şebeke suyunun kullanım suyu olarak verildiği belirtildi. Ancak içme suyu ile ilgili nihai duyurunun analizler tamamlandıktan sonra yapılacağı vurgulandı.

Acil önlem alındı

29 Ocak’ta arıtma tesisinde köpüklenme görülmesi üzerine, Sağlık Bakanlığı, Valilik, İl Sağlık Müdürlüğü, Belediye ve Yeşil Körfez Su Birliği yetkilileri koordineli bir çalışma başlattı. Köpüklenme nedeniyle Yeşil Körfez Su Birliği, şebekeye su verilmesini durdurdu ve jandarma ekipleri güvenlik önlemleri aldı.

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ve ilgili birimler olay yerinde detaylı incelemeler yaparak su numunelerini laboratuvara gönderdi. Bakanlık, şu ana kadar herhangi bir olumsuz vaka bildirilmediğini ve süreçle ilgili tüm gelişmelerin şeffaf bir şekilde kamuoyuna duyurulacağını açıkladı.