İSTANBUL (AA) - Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Hamidiye Külliyesi 2023-2024 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni yapıldı.

Üniversitenin Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane binasındaki törende, Hamidiye Külliyesi'ndeki Sağlık Bilimleri, Hemşirelik, Yaşam Bilimleri, Uluslararası Tıp, Diş Hekimliği, Tıp, Eczacılık fakülteleri ile Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu öğrencileri mezuniyet sevinci yaşadı.

Programda konuşan SBÜ Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın, Kayseri'de kaza kırıma uğrayan eğitim uçağındaki iki şehit pilota rahmet, ailelerine başsağlığı diledi.

Prof. Dr. Aydın, mezun olmanın sadece bir diploma almaktan ibaret olmadığını belirterek, "Mezun olmak yıllarca süren emek, azim ve kararlılıkla dolu bir sürecin sonunda ulaşılan başarıdır. Bugün yeni bir dönemin başlangıcını kutluyoruz. Artık yeni bir yolculuğa adım atma zamanınız. Karşınızda belirsizlikler ve zorluklar ve bunun yanında fırsatlarla dolu bir dünya var. Bu dünyaya hazırlıklı olduğunuza güvenimiz tamdır. Hedeflerinize olan inancınızı asla kaybetmeyiniz. Çıkmış olduğunuz bu yolculukta asla yalnız değilsiniz. Arkadaşlarınız, aileniz ve tüm hocalarınız, geri kalan hayatınız boyunca da sizin yanınızda olacaktır." diye konuştu.

Öğrencilerin eğitim süreçlerine dikkati çeken Prof. Dr. Aydın, şunları kaydetti:

"Üniversite hayatınız boyunca edindiğiniz bilgi ve deneyimlerle donanmış olarak araştıran, düşünen, bilimin ışığında çalışan, geçmişten aldığı medeniyet değerlerini geleceğe taşıyan, mesleki ve ahlaki duruşu etik kurallar içinde sergileyen, insani değerlere saygılı, meslek bilgisi tam, sorumluluk alan, topluma hizmeti gaye edinen, yaşadığı toplumu anlayan, yorumlayan ve yönlendiren, sorunun değil çözümün parçası olan, vefalı, ahlaklı, adaletli, erdemli ve sağduyulu, etik kurallara uyan birer kahraman olarak sizi mezun ediyoruz. Siz sınavı kazandığınızda ailelerinizin kahramanı oluyorsunuz, bugün diploma alırken bizim, Sağlık Bilimleri Üniversitesinin kahramanısınız. Artık yarından sonra Anadolu'ya gittiğinizde hepiniz milletin birer kahramanı olacaksınız."

Prof. Dr. Aydın, SBÜ'nün tüm Türkiye'nin ve dünyanın gönül coğrafyasına uzanan bir üniversite olduğunu söyledi.

Üniversitenin tıp eğitimi vermek üzere Sultan II. Abdülhamid Han tarafından yaptırılıp yaklaşık 121 yıl önce hizmete girdiğine vurgu yapan Aydın, üniversitenin köklü tarihiyle ilgili olarak Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane öğrencilerinin Çanakkale başta olmak üzere tüm cephelere gitmeleri, Milli Mücadele'de Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarıyla birlikte büyük sorumluluklar almaları gibi önemli tarihi dönüm noktalarını anlattı.

Prof. Dr. Aydın, üniversitenin bir taş binadan ibaret olmadığını, burada bu toprakların vatan olma ruhu ve emperyalist güçlere karşı direnç ruhu bulunduğunu söyledi.

Bugün Gazze'deki Filistinlilerin direncini o günkü Milli Mücadele'den örnek aldıklarını ifade eden Aydın, Gazze'de henüz ana sütünden kesilmemiş bebeklerin üzerine bomba yağdıran İsrail'i ve destekçilerini kınadıklarını, Filistin'in ilelebet özgür kalacağı konusunda inançlarının tam olduğunu vurguladı.

- Mezuniyette Filistin vurgusu

Alanda kep ve cübbeleriyle mezuniyet yürüyüşü yapan öğrencilerden bazıları, boyunlarındaki kefiyeler, taşıdıkları dövizler ve Filistin bayraklarıyla İsrail'in saldırıları altındaki Filistin'e destek verdi.

Çeşitli fakültelerden öğrencilerin de konuşma yaptığı programda, Hamidiye Diş Hekimliği Fakültesi öğrencisi Filistinli Leen Hamad, Filistin ve Gazze'deki insanların uzun yıllardır devam eden zorlu bir mücadelenin içinde olduğunu dile getirdi.

Hamad, mezun arkadaşlarına seslenerek, şunları söyledi:

"Sevgili mezunlar, bugün aldığınız diplomalarla aslında büyük bir sorumluluk ile yepyeni bir yolculuğa adım atıyorsunuz. Bu sorumluluğun farkında olarak dünyadaki tüm adaletsizliklere karşı mücadele etmekten ve insanlığın umudu olmaktan asla vazgeçmeyin. Çünkü sizler bu dünyayı daha iyi bir yer haline getirecek olan değişim yaratıcıları olabilirsiniz. Gazze'deki bütün bu zorluklara rağmen gençler, umudu ve direnci temsil ediyorlar. Çünkü eğitim onlar için aslında bir kurtuluş, bir özgürlük aracıdır. Ben de SBÜ'de okuyan Gazzeli misafir bir öğrenci olarak, burada olmanın sağladığı avantajlardan yararlanarak dünyanın farklı yerlerinde, farklı koşullarında yaşayan öğrencilerin eğitim yolunda karşılaştıkları bütün kısıtlamalara rağmen mücadeleye devam ettiklerini sizlere hatırlatmak isterim."

Hamad'ın konuşması sırasında üniversite binasındaki Türk bayrağının yanına Filistin bayrağı çekildi ve bayrak renklerinde balonlar uçuruldu.

Öğrenciler arasında bayrak ve flama devir teslim töreni gerçekleştirilirken, Hamidiye Halk Dansları ekibi performans sergiledi.

Programa, İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Hava Harp Okulu Komutanı Hava Pilot Tümgeneral Ergin Dinç, öğretim üyeleri, öğrenciler ile mezunların yakınları katıldı.