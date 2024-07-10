Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin tarihi binasının çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekipleri hızla olay yerine sevk edildi ve yangına müdahaleye başladı.

Kubbe zarar gördü

Yangın sırasında alevlerin etkisiyle binanın kubbesi zemine düşerek parçalandı. İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak için büyük çaba sarf ederken, kubbedeki alevleri söndürmek için çalışmalarını sürdürdü.

Ekipler mücadele veriyor

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangının çıkış nedenini belirlemek ve kontrol altına almak için yoğun çaba harcıyor.

Son durum

Yangının söndürülmesi ve bina üzerindeki hasarın tespit edilmesi için çalışmalar devam ediyor.