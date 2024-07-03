Fahrettin Koca'dan boşalan Sağlık Bakanlığı'na, İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu getirilmesi ardından Sahim-SEN Başkanı Özlem Akarken, sağlık sektöründeki kritik sorunlara dikkat çekerek, yeni Sağlık Bakanı'nın acil önlemler alınması gerektiğini vurguladı.ANKARA (İGFA) - Sahim-SEN Başkanı Özlem Akarken, yeni Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nun göreve başlamasıyla birlikte sağlık çalışanlarının yaşadığı zorlukların giderilmesi ve sektörün iyileştirilmesi için acil önlemler alınması gerektiğinin altını çizdi.

Sağlıkta şiddet, hem çalışan güvenliğini hem de hizmet kalitesini ciddi şekilde tehdit ettiğine dikkati çeken Akarken, bu sorunun çözümü için caydırıcı ve etkili önlemler alınması zorunlu olduğunu söyledi. "Sağlık çalışanlarının mesleki ve toplumsal açıdan hak ettikleri değerin verilmesi, itibarlarını artıracak ve iş motivasyonlarını olumlu etkileyecektir" diyen Akarken, "Kamuoyunda sağlık çalışanlarına olan saygının ve takdirin artırılması, genel sağlık hizmetlerinin kalitesine de yansıyacaktır. Ayrıca 669 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile devredilen personelin unvanlarının geri verilmesine yönelik düzenlemeler yapılmasının ve bu süreçte kamu zararının önlenmesinin önemine değinerek, tek kalem maaş sistemine geçilerek sağlık çalışanlarının maaşlarındaki belirsizliklerin giderilmelidir" diye konuştu.

SAĞLIK SEKTÖRÜ ÜCRETTEN EĞİTİME KADAR ÇÖZÜM BEKLİYOR!

Fazla mesai ücretlerinin artırılması ve sağlık çalışanlarının hak ettikleri ücretleri alabilmesi için gerekli düzenlemelerin yapılmasının elzem olduğuna dikkat çeken SAHİM-SEN Başkanı Özlem Akarken, üniversite sayıları ve mezun öğrenci sayılarının planlanmasında ilgili kurumlarla iş birliği yapılmasının, mezunların atanma sorunlarının çözümü açısından kritik olduğunu ifade etti.

Akarken, ‘‘39 sağlık branşının görev tanımlarının acilen güncellenmesi gerektiğini belirterek, sağlık yönetimi ve sağlık kurum işletmeciliği bölümü mezunlarının sağlık sınıfında atanarak mali ve özlük haklarının düzenlenmesi gerekiyor. Eğitime saygının ön planda tutulması, sağlık çalışanlarımızın mesleki gelişimlerine ve eğitimlerine gereken önem verilmelidir. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve Sağlık Bakanlığı kadrosunda çalışanlar arasındaki gelir adaletsizliği ve haksız uygulamaların ortadan acilen kaldırılması gerekiyor. Ek ödeme yönetmeliğinin yeniden düzenlenmesi ve emekliliğe yansıyan katsayı düzenlemeleri ile ödeme düzenlemelerinin yapılması gerekiyor." açıklamasını yaptı.

Özlem Akarken, yurtdışına giden hekimler başta olmak üzere sağlık personelinin geri dönmek isteyeceği bir sistemin oluşturulmasının, mevcut sorunlara çözüm bulunmasının ve daha modern, erişilebilir bir sağlık sistemi kurulmasının önemine dikkat çekti.