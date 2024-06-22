İSTANBUL (AA) - "Hekimlerden Sessiz Yürüyüş İnisiyatifi"ne üye sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.



Fatih Çemberlitaş'ta 2. Abdülhamid Han Türbesi önünde toplanan grup, "Soykırım, işgal ve teröre karşı hekimlerden sessiz yürüyüş" yazılı pankart açtı.

Grup üyeleri, Filistin'de öldürülen kişilerden akan kanı temsilen kırmızı boyalı doktor önlükleri giydi.

Ellerinde "Refah sınırı açılsın", "Temiz su yok, temiz gıda yok, sağlık yok", "Yıkılan hastanelerin yeniden inşasını istiyoruz" ve "Nehirden denize kadar Filistin özgür olacak" yazılı Türkçe ve İngilizce dövizler taşıyan katılımcılar, Sultanahmet'teki Alman Çeşmesi'ne kadar yürüdü.

Polis ekipleri grubun yürüdüğü güzergahta güvenlik önlemi aldı. Bazı turistler alkışlayarak eyleme destek verdi.

- "Yaşananlar bütün dünyanın şahitliğinde gerçekleşiyor"

Dr. Muhammed Fatih Yaman, burada yaptığı konuşmada, Gazze'de katliamın 259. günü olduğunu, ekim ayında hastanenin bombalandığı haberini aldıktan sonra bütün öfkeleriyle İstanbul'daki İsrail Başkonsolosluğuna gittiklerini söyledi.

Aradan geçen 8 ayda defalarca hastanelerin bombalandığını, saldırıların hala devam ettiğini belirten Yaman, "Ancak görüyoruz ki yüreğimizdeki öfke gittikçe azalıyor. Elbette o günkü şiddetiyle öfkemiz devam etmeyecek ama Gazze'de yaşananları haber izler gibi takip etmeyi asla kabul etmiyoruz." dedi.

Yaşananların film sahnesinden bir kesit olmadığına dikkati çeken Yaman, şöyle devam etti:

"Dün Nuseyrat Kampı'na saldırı düzenlendi, çok sayıda şehit ve yaralı var. Yine dün 5 yaşındaki bir çocuğun açlıktan 8 kiloya düşmüş olduğunu gördük. Bayram günü bir kız çocuğunun babasının cesediyle bayramlaşmasını hep beraber izledik. Bu yaşananların tamamı bütün dünyanın şahitliğinde gerçekleşiyor. Bizler Gazze'yi unutmamak için, vicdanımızı diri tutmak için, zulme karşı olduğumuzu göstermek için Türkiye'deki hekimler ve sağlık çalışanları olarak sessiz yürüyüşümüzün 32. haftasındayız."

- "Gazze, bize yürek neymiş onu öğretti"

Yaman, Gazze bombalanınca Birleşmiş Milletler ile NATO'nun yanı sıra insan hakları ve uluslararası hukukun oyundan ibaret olduğunu anladıklarını belirtti.

Gazze'nin kendileri için rahmet kaynağı olduğunu vurgulayan Yaman, "Gazze, bize kadınların çocuk sevgisinin nasıl olması gerektiğini öğretti. Gazze, bize yürek neymiş onu öğretti. Gazze karanlığa gömülmüş dünyada bize ışık oldu." diye konuştu.