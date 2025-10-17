Sağlık Bakanlığı, sağlık çalışanlarının kıyafetlerinde kurumsal standart oluşturacak yeni bir adım attı.

Güncellenen “Kurumsal Kimlik Kılavuzu” kapsamında hemşireler lacivert, ebeler mürdüm renkli kıyafet giyecek. Yeni kıyafetler 1 Ocak 2026’dan itibaren ücretsiz, 1 Haziran 2026’dan itibaren ise zorunlu olacak.

Kurumsal standart dönemi başlıyor

Bakanlık, tüm sağlık kurumlarında görsel bütünlüğü sağlamak ve vatandaşların hizmet kalitesinde eşit algı oluşturmak amacıyla Kurumsal Kimlik Kılavuzu’nu yeniledi.

Yeni düzenleme, hem kamu hem de özel sağlık kuruluşlarında görev yapan personelin kıyafetlerinde tek tip standart oluşturmayı hedefliyor.

Renkler meslek gruplarına göre belirlendi

Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan kılavuza göre, görev gruplarına göre kıyafet renkleri şöyle olacak:

Klinik eczacılar: Beyaz

Hemşireler: Lacivert

Sorumlu hemşireler: Yakasında beyaz şerit bulunan lacivert

Ebeler: Mürdüm

Sorumlu ebeler: Yakasında beyaz şerit bulunan mürdüm

Klinik psikolog, fizyoterapist, odyolog, diyetisyen, dil ve konuşma terapisti, iş ve uğraşı terapisti, sağlık fizikçisi, perfüzyonist: Bordo

Psikolog, biyolog, çocuk gelişimciler: Kahverengi

Ameliyathane personeli: Yeşil

Hasta karşılama ve yönlendirme personeli: Takım elbise (kadınlar için bakanlık logolu fular, erkekler için logolu kravat)

Bu sistem sayesinde hem sağlık çalışanlarının görev alanı kolayca ayırt edilecek hem de kurumlar arasında tek tip görsel kimlik sağlanacak.

"Logolar ve levhalar tek standartta birleşecek"

Sağlık Bakan Yardımcısı Yasin Erkoç, yeni düzenlemeyle ilgili yaptığı açıklamada, Kurumsal Kimlik Kılavuzu’nun tüm Türkiye’de aynı standartta uygulanacağını belirtti.

Erkoç, “Bu çalışmayı sahadaki personelle birlikte yürüttük. ‘H’ harfini gördüğünüzde hastane olduğunu nasıl anlarsanız, Sağlık Bakanlığı logolarının da aynı bütünlükte anlaşılmasını istiyoruz” dedi.

Erkoç ayrıca, düzenlemenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Sağlıklı Türkiye Yüzyılı” vizyonu kapsamında hayata geçirildiğini vurguladı.

81 ilde aynı uygulama

Yeni kıyafet uygulaması, Türkiye’nin 81 ilinde eş zamanlı olarak yürürlüğe girecek.

Erkoç, “Vatandaş artık sağlık kurumuna girdiğinde kimin hekim, kimin hemşire, kimin teknisyen olduğunu kolayca anlayacak. Bu hem iletişimi kolaylaştıracak hem de kurumsal güveni güçlendirecek” ifadelerini kullandı.

Kıyafetler ücretsiz olacak

Bakanlık, tüm sağlık çalışanlarına yeni kıyafetlerin ücretsiz olarak sağlanacağını açıkladı.

Erkoç, “Hiçbir çalışanımızdan ücret talep edilmeyecek. 1 Ocak 2026 itibarıyla tüm kıyafetler ücretsiz dağıtılacak, 1 Haziran 2026’dan itibaren de zorunlu olacak” dedi.