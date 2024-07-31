İzmir Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Toplum Sağlığı ve Eğitim Şube Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Geliştiren Parklar projesi kapsamındaki uygulamalardan biri Narlıdere ilçesi Narlı Mahallesi’nde bulunan Muhtar Sefa Dönmez Parkı’nda gerçekleştirildi.

7’den 70’e İzmirlilerin katılım sağladığı buluşmada beslenme, ilkyardım ve ev kazalarından korunma eğitimi verildi. Ayrıca açık havada beden eğitimi öğretmeni eşliğinde fiziksel aktivite yapıldı.

“Hedef, tam bir iyilik hâli”

Proje hakkında bilgi veren Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Toplum Sağlığı ve Eğitim Şube Müdürü Banu Erdal, “Şehrimizin tüm parklarında hemşehrilerimize ev kazalarından korunma, ilkyardım, beslenme, fiziksel aktivite gibi konularda destek vermeyi ve koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında yurttaşlarımızın tam bir iyilik halinin sağlanmasını hedefliyoruz. Buluşmamızda özellikle ev kazalarına dikkat çekiyoruz. İstatistiklere göre ev kazalarının yaşanma oranı çok yüksek. Bu konuda bilgilendirmeler yaparak ev kazalarını mümkün olduğunca azaltmayı amaçlıyoruz. Dünya Sağlık Örgütü, sağlığı tam bir iyilik hali olarak tanımlıyor. Biz de bu konuyu kapsamlı olarak ele alarak pek çok konuda bilgiler paylaşıyoruz” dedi. Erdal, ücretsiz etkinlikleri muhtarların talepleri üzerine düzenlediklerini ve kentteki tüm parklarda buluşma gerçekleştirmeye çalıştıklarını sözlerine ekledi.

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Planlama Proje Şube Müdürü Hüseyin Öztürk, Sağlığı Geliştiren Parklar projesini 11’inci kez düzenlediklerini belirterek “Bugüne dek 500’ün üzerinde vatandaşımız bu projeden yararlandı. Etkinliklerle parkların daha etkin kullanımını, kolektif bilincin güçlenmesini, sağlıklı ve güvenli park ortamının oluşmasını sağlıyoruz. Parkların sosyal bir ortama dönüşmesi açısından da bu projeyi önemsiyoruz” diye konuştu.