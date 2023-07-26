Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, Memur-Sen Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi. Doğan, kamu görevlilerinin 2024-2025 yıllarını içerene mali, sosyal ve özlük haklarına ilişkin hususların görüşülerek karara bağlanacağı 7'nci Dönem Toplu Sözleşme sürecine ilişkin hazırladıkları teklifi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına teslim ederek sürecin fiilen başladığını söyledi. Doğan, "2024 yılı için 3'er aylık dönemler itibarıyla memur maaşlarına refah payı dahil, 1'inci 3 ayda yüzde 35, 2’nci 3 ayda yüzde 10, 3'üncü 3 ayda yüzde 15, 4'üncü 3 ayda yüzde 10 artış istiyoruz. 2025 yılı için ise 6'şar aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil, 1'inci 6 ayda yüzde 25 ve 2'nci 6 ayda yüzde 15 artış istiyoruz. 2 yıllık süreçte toplamda yüzde 110 oransal artış teklif ediyoruz. Bunun dışında gelir vergisinin yüzde 15'e sabitlenmesi, kamu çalışanlarına aylık 7 bin 650 TL kira yardımı yapılması, 1'inci dereceye gelmiş tüm kamu çalışanlarının ek göstergelerinin 3600 olması, yardımcı hizmetler sınıfının kaldırılarak 'Genel İdari Hizmetler Sınıfına' geçirilmesi genel taleplerimiz arasında yer alıyor" diye konuştu.



'KALICI VE GERÇEK ÇÖZÜMLER İÇİN MASADA OLACAĞIZ'



Talep ve beklentilerin karşılanması için toplu sözleşme masasının kritik bir fırsat olduğunu belirten Doğan, "Hekimin, hemşirenin, ebenin, sosyal hizmet uzmanının, bakanlık merkez teşkilatının, adli tıp çalışanlarının, hudut ve sahillerde görevli arkadaşlarımızın ayrı ayrı, kendi özelinde haklı talep ve beklentileri vardır. Haklı talep ve beklentilerin karşılanması için toplu sözleşme masası kritik bir eşiktir, fırsattır. Taleplerimizin temelinde alın teri vardır, hemşirenin terlettiği forma vardır, acil tıp teknisyeninin kat ettiği yol vardır. İnsanın emeği en kutsal değeridir. Bir hemşirenin formasındaki terinin hakkını istemesi doğaldır. Özü itibarıyla emeğin hakkını talep ettiğimiz tekliflerimiz kamu işveren heyeti tarafından doğru okunmalı, adaletin inşasına katkı sunulmalıdır. Hemşirenin, hekimin, ebenin, sağlık memurunun hakkı olan itibar kazandırılmadan, sağlık sisteminde memnuniyetin sağlanmasından bahsedilemez. Hekimler, hemşireler, ebeler, sağlık teknisyenleri her zor dönemde her sıkıntılı zamanımızda umut olmuştur. Onların çağrısına kayıtsız kalmadan, taleplerini gölgede bırakmadan kalıcı ve gerçek çözümler için masada olacağız" dedi.



ÖNE ÇIKAN MADDELER



Doğan, tekliflerinde öne çıkan maddelerin; sabit ek ödemelerde artış yapılması, nöbet ücretlerinin ortalama 3 kata kadar artırılması, tüm sağlık çalışanlarının icap nöbet ücretinden yararlanması, sağlık çalışanlarına gece tazminatı ödenmesi, ek ödeme tavan oranlarının artırılması, taban ödemelerin artırılması, taban ödemenin emekliliğe yansıtılması, özel hizmet tazminatının artırılması, koruyucu giyim ve donanım malzemesi yardımı verilmesi, 14 Mart Tıp Bayramı'nda ikramiye verilmesi, aile hekimliği tavan, teşvik ve destek ödemelerinin artırılması, sosyal hizmet tazminatının artırılması, üniversite hastanelerinde görevli personele kurumlar arası yer değişikliği hakkı verilmesi, teşvik ek ödemelerinin artırılması, sağlık ve sosyal hizmet çalışanları için kreş yardımı, yıllık izin sürelerinin tamamında ek ödemelerden kesinti yapılmaması, hizmet kolundaki tüm çalışanlara toplu taşımada indirim, idari izinlerde nöbet ücreti ve nöbet izni probleminin çözülmesi, salgın ile mücadele dolayısıyla bir derece kademe verilmesi olduğunu söyledi. Doğan, "Toplamda 109 maddelik teklifimizle birlikte hekimin, hemşirenin, ebenin hakkı, emeği, alın teri için masada yer alacağız ve emeğin mücadelesini vereceğiz" ifadelerini kullandı.