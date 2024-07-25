Gözde Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Kenan Kalı, sağlık turizmi konusunda global bir marka olma hedefiyle Londra'da 2025'in ilk aylarında yeni bir yatırıma imza atacaklarını duyurdu. Kalı, Londra'da bir hastane açarak başarılarını uluslararası arenaya taşıyacaklarını belirtti.

Farklı ülkelerden hastalar Londra'da buluşacak

Op. Dr. Kalı, sağlık turizminde dünyaca tanınan bir merkez olan Londra'da teknolojik bir merkez kuracaklarını ifade etti. “Türkiye’de sağlık alanında öncü bir kurum olduk. Sağlık turizmi konseptini hizmet ihracatı kapsamında daha da genişlettik. Londra'ya dünyadan hasta getirmek için adım attık. Dubai, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi birçok ülkeden insanlar sağlık turizmi için İngiltere'ye geliyor. Biz de yabancıları kendi ülkemizde tedavi ediyoruz. Artık bu hizmeti yeni bir bakış açısıyla yurt dışına taşıyacağız. Türkiye’de sağlık konusunda geniş bir tecrübeye ve dünya çapında deneyimli hekimlere sahibiz. Farklı ülke vatandaşlarını Londra'da sağlık için buluşturacağız,” dedi.

Sağlık turizmi denilince akla ilk Gözde gelecek

Kalı, sağlık turizminde güçlü bir global marka olma hedefini vurgulayarak, “Kadın voleybol takımımız ve futbol takımlarımız uluslararası alanda büyük başarılar elde etti. Biz de sağlık turizmi konusunda akla gelen ilk Türk markası olmak istiyoruz. 2025'in başında Londra'da bu işin ilk adımlarını atacağız. Onkoloji, kardiyoloji ve ortopedi alanlarında Londra'da büyük bir ihtiyaç var. Sağlık alanında dünya çapında bir Türk markası olacağız. Londra’nın sağlık turizmi merkezlerinden biri olduğuna inanıyoruz. Türkiye’deki hekim kalitemiz ve tıbbi teknolojilerimizle sağlık turizmini hem ülkemizde hem de yurt dışında sunacağız. Bu başarıyı Londra'dan başlayarak Almanya ve İsviçre gibi diğer noktalara taşımayı hedefliyoruz,” şeklinde konuştu.

Gözde sağlık grubu günden güne büyüyor

Op. Dr. Kalı, sağlık turizminin milli ve stratejik öneme sahip olduğunu belirtti. “Ülkemizin cari açık sorunu var ve bu açıktan kaynaklanan kayıplar, ihracat ve turizm sektörleri ile telafi ediliyor. Sağlık sektörü de hizmet ihracatında önemli bir rol oynuyor. Cari açığı kapatmak için sağlık turizmi konusunda bir marka oluşturulması gerektiğini düşünüyorum. Gözde Grubu olarak, sağlık turizmi yolculuğumuza 3 yıl önce bir oda ve bir hekimle başladık ve bugün önemli bir mesafe katettik. Şu anda ülkemizde ayda bin 500 hastayı tedavi ediyoruz. 5 yıl içinde Ege Bölgesi’nde hastane sayımızı 4’ten 8’e, İstanbul’daki hastane sayımızı ise 3’e çıkarmayı hedefliyoruz. Ayrıca Avrupa’da 5 yılda 5 yeni hastane açmayı planlıyoruz. Toplamda yurt içi ve yurt dışında 20 hastane hedefliyoruz. Bakanlık ve ilgili kurumlardan aldığımız büyük destek, bizi yeni yatırımlar konusunda cesaretlendiriyor,” dedi.