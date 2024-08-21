Balçova Belediyesi, önümüzdeki beş yılı kapsayacak stratejik planını tamamladı. Plan, Eylül ayı belediye meclisinde oylanarak yürürlüğe girecek. Belediye Başkanı Onur Yiğit, belediye bürokratlarıyla gerçekleştirdiği toplantıda planın son halini verirken, “Bu plan Balçova’mıza hayırlı olsun. Emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür ediyorum. Plan sayesinde 5 yıl sonunda hedeflerimize ulaşıp büyük mutluluk yaşayacağız” dedi.

Geniş katılımla Bolçova'nın geleceği şekilleniyor

Balçova Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürü Aslı Bulut da, stratejik planın sürdürülebilirlik ilkesi üzerine kurulduğunu ve demokratik bir zeminde hazırlandığını belirtti. Bulut, planın sadece masa başı bir doküman olmadığını vurgulayarak, “Bu planı içselleştirilmiş bir rehber olarak tasarladık. Muhtarlar ve STK’ların yanı sıra bin 500 vatandaşımızın katılımıyla gerçekleştirdiğimiz anketler, bize önemli veriler sağladı. Bu veriler ışığında, ilçemizi ulusal ve uluslararası alanda sağlık turizmi merkezi yapma hedefini belirledik” ifadelerini kullandı.