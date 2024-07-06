Estetik uygulamaları yaptırmak isteyenlerin dikkat etmesi gereken önemli konular bulunmaktadır. Özellikle uzman olmayan kişiler veya yeterli eğitim almayan merkezlerde yapılan işlemler, ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu tür merkezlerde yapılan estetik müdahaleler, yan etkilerle ve hatta kalıcı hasarlarla sonuçlanabilir.

Uzman hekimler tarafından yapılan estetik uygulamalarında, doğru teknikler ve güvenilir malzemeler kullanılarak riskler en aza indirilir. Kalitesiz malzeme kullanımı veya hijyen kurallarına uyulmaması, hastaların sağlığını tehlikeye atabilir. Bu nedenle, estetik işlemler için seçilecek olan merkezin lisanslı ve deneyimli hekimler tarafından yönetildiğinden emin olmak büyük önem taşır.

Deri ve Zührevi Hastalıkları Uzmanı Dr. Hamza Aktaş, güzellik merkezlerindeki sağlık risklerine dikkat çekti ve deriye yapılan her türlü işlemin uzman hekimler tarafından yapılması gerektiğini vurguladı. Yasal boşluklar ve denetim eksiklikleri nedeniyle bazı güzellik merkezlerinin yasal olmayan yöntemlerle işlem yaptıklarını belirten Aktaş, bu durumun hastalar için ciddi tehlikeler doğurabileceğini ifade etti. Deriye işlem yapılan her şeyi bir dermatolog ve plastik cerrah yapması gerektiğini de söyleyen Aktaş, “Bu konuda da çok ciddi mağduriyetler yaşanıyor. Örneğin dolgu uygulamasında basit bir hata körlüğe varacak ölçüde sıkıntıya yol açabilir. Veya dudak kenarına yaptığınız bir uygulama asimetrik bir dudağa yol açabilir” diye konuştu.

'Kalıcı komlikasyonlar oluşabilir'

Merdiven altı merkezlerde Sağlık Bakanlığı onaylı olmayan birçok farklı ürünün kullanılmaya başlandığını söyleyen Aktaş, ne kadar kar elde edebilirim düşüncesiyle hareket eden bu tür yerlerin hastalarda ciddi mağduriyetler yaratığını belirtti. Ayrıca bazı hastaların kendilerine geldiğini, bir kısmını toparlayabildiklerini ancak bir kısmında da kalıcı komplikasyonlar oluştuğuna değinen Aktaş, “İnsan sağlığını gözetmeden bu işten ne kadar kar elde edebilirim düşüncesiyle hareket eden bu tür yerler, bakanlık onayı olmadan kullanılan birçok ürünle hastalarda ciddi mağduriyetler yaratıyorlar. Bu tür komplikasyonlar yaşandığında bu merkezler bunları çözemiyorlar. Tabi sonuçta bize geliyor, belki bir kısmını toparlayabiliyoruz ama hastalarımızın bir kısmında kalıcı komplikasyonlar oluşuyor. Körlük, burun ucunda çürüme, bunlar geri dönüşümsüz komplikasyonlardır” şeklinde konuştu.

'Güzellik merkezlerinin denetimi konusunda ciddi sıkıntılar var'

Güzellik merkezlerinin denetimlerinin yeterince yapılmadığına da değinen Aktaş, "Bununla ilgili birçok defa derneklerimiz aracılığıyla başvuruda bulunduk ama özellikle bu işlemleri yapan güzellik merkezlerinin denetimi konusunda ciddi sıkıntılar olduğunu da görüyoruz. Ama bunlar hala yasal olarak yapmamaları gereken, yapmaları suç olan işlemleri çok rahat bir şekilde yapıyorlar" diye konuştu.