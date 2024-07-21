Sağlıklı Lezzet:

Müjgan Yurtseven'den nefis bir salata & meze tarifi! Airfriyerda pratik şekilde közlenen bostan patlıcanı, bol domatesli ve peynirli iç harç ile buluşuyor.

Tarif defterimizden harika bir öneri: Airfriyerda hızlıca közlediğiniz bostan patlıcanları, sağlıklı ve lezzetli bir salata veya meze alternatifi sunuyor. İşte pratik ve nefis peynirli domatesli közlenmiş patlıcan salatası tarifi!

Malzemeler

1 adet bostan patlıcan

2 yemek kaşığı sızma zeytinyağı

Yarım çay kaşığı tuz

İç Harç İçin:

2 orta boy domates, küp küp doğranmış

1 küçük mor soğan, küp küp doğranmış

8-9 dal maydanoz, ince doğranmış

2-3 dal taze nane, ince doğranmış

125 gr sert beyaz peynir, ufalanmış

1 yemek kaşığı elma sirkesi

2 yemek kaşığı sızma zeytinyağı

1 tatlı kaşığı kuru kekik

Bostan patlıcanını boylamasına ikiye bölerek üzerlerine çizikler atın. 2 yemek kaşığı zeytinyağı ve tuzu patlıcanların üzerine gezdirin. Airfriyerda 200 derecede 30 dakika kadar közleyin.



Patlıcanlar közlenirken iç harç için domates, mor soğan, maydanoz, nane ve peyniri bir kapta karıştırın. Elma sirkesi, zeytinyağı ve kuru kekik ekleyip iyice harmanlayın.

Közlenen patlıcanları çatalla hafifçe ezerek oyuklar açın ve iç harç ile doldurun. İsteğe bağlı olarak üzerlerine ekstra zeytinyağı gezdirip maydanoz serpiştirin.

Not: Airfriyer yerine 200 derecede önceden ısıtılmış fırında patlıcanları 35-40 dakika kadar da közleyebilirsiniz.

Ellerinize sağlık, yemeğinizi başlangıç olarak veya ana yemek yanında sunabilirsiniz. Afiyet olsun!