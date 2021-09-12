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22 bin yeni vaka, 259 ölüm!

Sağlık Bakanlığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 314 bin 46 testte 22 bin 923 vaka tespit edildi. 259 kişi hayatını kaybederken, 30 bin 144 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi

22 bin yeni vaka, 259 ölüm!
12 Eylül 2021 Pazar 09:01

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 314 bin 46 testte 22 bin 923 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 259 kişi hayatını kaybederken, 30 bin 144 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

En az bir doz aşı olmuş 18 yaş ve üzeri nüfus verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 82,83, 2'nci doz ortalaması yüzde 64,70 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 51 milyon 411 bin 717, 2'nci dozda 40 milyon 158 bin 373 ve 3'üncü dozda 9 milyon 379 bin 822 olmak üzere toplam 101 milyon 454 bin 754 aşı uygulandı.

En yüksek aşılama oranına sahip iller; Muğla, Edirne, Kilis, Çanakkale, Tekirdağ, Yalova, Amasya, Aydın, Balıkesir ve Antalya olurken en düşük aşılama oranına sahip iller ise Bitlis, Bayburt, Siirt, Muş, Bingöl, Batman, Mardin, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Gümüşhane oldu.

'GERİ DÖNÜŞÜ OLMAYAN ADIMLAR ATMALIYIZ'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Vaka sayımız 22 bin 923. Can kaybımız 259. Vefat sayılarının azalması; tedbirlere herkesin birlikte, düzenli uymasına, tam doz aşı oranının hızla artmasına bağlı. Yayılımı ve sonuçlarını böyle durdurabiliriz. Her yeni gün, salgın şartlarından geri dönüşü olmayan adımlar atmalıyız." dedi.


 


Kaynak: DHA
Etiketler; #sağlık #Koronavirüs #ölüm #korona ölüm
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