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3. doz aşı olacak mıyız? Bakan Koca açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs aşılama sürecinde 3. dozun yerli aşıyla yapılacağını duyurdu

3. doz aşı olacak mıyız? Bakan Koca açıkladı
05 Mayıs 2021 Çarşamba 11:40

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yerli aşı çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Eylül ayı itibariyle yerli aşının devreye gireceğini belirten Bakan Koca, 2'inci dozdan 6 ay sonra yapılması tavsiye edilen 3'üncü doz hatırlatma aşısının yerli aşıyla yapılacağını söyledi.

Türkiye nüfusunun 3 katı kadar aşı için sözleşme yapıldığını vurgulayan Koca, "Sözleşmesi yapılan 240 milyon doz aşının 100 milyonu Sinovac, 90 milyonu Biontech, 50 milyonu ise Sputnik aşısı" dedi.

Sinovac aşısının olumlu etkisinin görüldüğünün altını çizen Koca, okullarda yeni dönem başlamadan önce 18 yaş üstü tüm vatandaşları aşılamak ve günlük vaka sayısını binin altına düşürmek istediklerini belirtti.

Etiketler; #Fahrettin Koca #aşı #3. doz aşı #Koronavirüs
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