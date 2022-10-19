50 yaş üstü dikkat! 25 yıl boyunca araştırıldı ve...

İngiltere’de 25 yıl boyunca takip edilen binlerce kişiden elde edilen verilere göre, günde en az 5 saat veya daha fazla uyuyan 50 yaş üzerindeki kişilerde hastalık riskinin düştüğü tespit edildi

London College ve Paris Cité Üniversitesi’nden bilim insanlarının binlerce kişinin 25 yıllık veri analizi ve takibine dayalı bilimsel çalışmasına göre, günde en az 5 saat veya daha fazla uyuyan 50 yaş üstü kişilerde kronik hastalık riskinin düştüğü tespit edildi. Uyku süresinin kronik hastalıklarla ilişkisinin sürekli araştırıldığını altını çizen bilim insanları, 7 binden fazla erkek ve kadının verilerini 25 yıllık bir zaman dilimi içeresinde düzenli aralıklarla analiz etti.

Çalışma sonucunda günlük uyku süresi az olan 50’li yaşlardaki kişilerde ilk kronik hastalık riskini yüzde 20 oranında arttırdığı tespit edildi. 50 yaş civarında beş saat veya daha az uyuyanlar, yedi saat uyuyanlara göre yüzde 30 daha fazla hastalığa yakalanma riskine sahip olduğu görüldü.

Uzun uyku süresi ile kronik hastalık riski arasında bir ilişki olduğuna dair net bir kanıt bulamayan bilim insanları, ileri yaşlarda artan uzun uyku ihtiyacının altında kronik hastalıklar olabileceğini belirtti. Araştırma sırasında göz önüne alınan kronik hastalıklar arasında diyabet, kanser, kalp hastalıkları, inme, kalp yetmezliği, kronik böbrek hastalıkları, demans, karaciğer hastalıkları ve Parkinson gibi hastalıklar yer aldı.