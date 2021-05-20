60 milyon doz BioNTech için anlaşma sağlandı

Pfizer/BioNTech Türkiye ile ek 60 milyon doz aşı için anlaşma sağladı. Anlaşmayla Türkiye'nin aldığı toplam doz 120 milyon çıkacak. Anlaşmada ayrıca 30 milyon opsiyonel doz aşı için de mutabakata varıldığı belirtildi

ABD’li Pfizer ve Alman BioNTech birlikte geliştirdikleri corona virüs aşısının 60 milyon dozunu Türkiye’ye göndermek için Sağlık Bakanlığı ile anlaşma imzaladıklarını duyurdu. Anlaşmada ayrıca 30 milyon opsiyonel doz aşı için de mutabakata varıldığı belirtildi.

Söz konusu anlaşma, Türkiye’nin bu yıl aldığı Pfizer/BioNtech aşılarının toplam doz miktarını 120 milyona çıkaracak.

BioNTech’in CEO’su Uğur Şahin, “Amacımız, pandeminin sonlanması için dünyanın her yerine mümkün olduğunca çok aşı sağlamak Türkiye’nin aşı çabalarını desklediğimiz ve bize güvendikleri için minnettarız” dedi.