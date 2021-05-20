ABD'DEN UFO AÇIKLAMASI
ABD'DEN UFO AÇIKLAMASI
0
EN İLGİNÇ ŞİKAYETLER!
EN İLGİNÇ ŞİKAYETLER!
0
ÜNLÜ ŞARKICI KALBİNE YENİK DÜŞTÜ
ÜNLÜ ŞARKICI KALBİNE YENİK DÜŞTÜ
0
124 YILIN REKORU KIRILDI!
124 YILIN REKORU KIRILDI!
0

60 milyon doz BioNTech için anlaşma sağlandı

Pfizer/BioNTech Türkiye ile ek 60 milyon doz aşı için anlaşma sağladı. Anlaşmayla Türkiye'nin aldığı toplam doz 120 milyon çıkacak. Anlaşmada ayrıca 30 milyon opsiyonel doz aşı için de mutabakata varıldığı belirtildi

60 milyon doz BioNTech için anlaşma sağlandı
20 Mayıs 2021 Perşembe 13:39

ABD’li Pfizer ve Alman BioNTech birlikte geliştirdikleri corona virüs aşısının 60 milyon dozunu Türkiye’ye göndermek için Sağlık Bakanlığı ile anlaşma imzaladıklarını duyurdu. Anlaşmada ayrıca 30 milyon opsiyonel doz aşı için de mutabakata varıldığı belirtildi.

Söz konusu anlaşma, Türkiye’nin bu yıl aldığı Pfizer/BioNtech aşılarının toplam doz miktarını 120 milyona çıkaracak.

BioNTech’in CEO’su Uğur Şahin, “Amacımız, pandeminin sonlanması için dünyanın her yerine mümkün olduğunca çok aşı sağlamak Türkiye’nin aşı çabalarını desklediğimiz ve bize güvendikleri için minnettarız” dedi.

Etiketler; #biontech #aşı #aşı anlaşması #sağlık #koronavirüs aşı
Önceki Haber
Depremzedeler emsal artışı istiyor: Evlerimizin yerine gökdelenler yükselecek
Sonraki Haber
Erdoğan bu kez Akşener'e dava açtı!
Aşılar ne zaman gelecek? sorusuna Bakan Koca'dan yanıt
Aşılar ne zaman gelecek? sorusuna Bakan Koca'dan yanıt
0
Türkiye'de 4 ayda sadece 10 milyon kişi iki doz aşıyı olabildi!
Türkiye'de 4 ayda sadece 10 milyon kişi iki doz aşıyı olabildi!
0
Çin'den yeni aşılar geldi
Çin'den yeni aşılar geldi
0
Rus aşısından sonra Çin aşısı da Türkiye'de üretilecek
Rus aşısından sonra Çin aşısı da Türkiye'de üretilecek
0
Pandemi dönemi erken ergenliği de arttırdı
Pandemi dönemi erken ergenliği de arttırdı
0
Pandemi önerisi: Evcil hayvan sahiplenin
Pandemi önerisi: Evcil hayvan sahiplenin
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.