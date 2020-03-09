65 yaş üstü dikkat etmeli

Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Bilim ve Sanat Amfisinde "Koronavirüs" ile ilgili bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşmacı olarak Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Candan Çiçek ve Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuz Reşat Sipahi yer aldı. Bilgilendirme Toplantısına Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Necdet Erdilek, akademisyenler, personeller ve öğrenciler katıldı. Koronavirüsün tarihçesi ve ilk çıkışı hakkında bilgiler veren Prof. Dr. Candan Çiçek; "Koronavirüsler, aslında çok abartılacak bir virüs topluluğu değil. Günlük yaşamımızda çok sık rastladığımız virüslerden. 1960'lı yıllarda ilk koronavirüse rastlanıldı ve günümüze kadar 6 çeşidi keşfedilmişti. Bu virüslerin 4 çeşidi sürekli toplumda dolaşıyor. En sık kış ve ilkbahar aylarında üst solunum ve alt solunum yolları hastalıklarında karşımıza çıkıyor. Çin'de çıkan koronavirüse 'Yeni Koronavirüs' diyoruz. Yeni koronavirüsün konak yelpazesi çok geniş. Aklınıza gelebilecek birçok hayvanda bulunup insana geçebiliyor. Yarasalar virüsün doğal rezervuarı. Salgın ilk olarak Aralık ayının ortalarında Wuhan'daki canlı hayvan pazarında başladı. Bu pazarda bulunan 4 kişi hastalanıyor ve birkaç gün içerisinde koronavirüs olduğu tespit ediliyor. Bu 4 kişiyle başlayan hastalık hızlı bir şekilde Çin içerisinde ve çevresinde yayılıyor. Sonrasında dünyaya da sıçramış bulunuyor. Dünyada 95 bin olgu var ve 85 bini Çin'de bulunuyor. Çin'den gelen paketlere dikkat edin, eşyaların virüsü belli bir gün tutma özellikleri var. Kuzey Yarım Küre'de solunum yolu hastalıkları Mart sonuna kadar aktif kalabiliyor. Mart sonuna kadar Türkiye'ye gelmemesini umut ediyoruz" dedi. Koronavirüsten korunma yolları hakkında öneriler veren Prof. Dr. Oğuz Reşat Sipahi; "Şu ana kadar Türkiye'de karşımıza çıkmadı. Koronavirüsten ölen insanların yüzde 0,2'si 40 yaş altı, yüzde 15'i, 60 yaş üstü. Çocuklarda ölüm çok nadir bulunmaktadır. Hem üst hem alt solunum yolu hastalıklarına aynı anda sahip olunduğunda dikkat etmek ve gerekli testleri yaptırmak gerekiyor. Yüksek ateş, öksürük koronavirüsün en belirgin özelliklerindendir. Koronavirüsten korunmak için standart yöntemler mevcut. En önemlisi el hijyeni, maske, hastalara çok fazla yaklaşmamak, öksürürken ele değil, kolun içine doğru öksürmek gerekiyor. Virüs kaynaklı hastalıkların aşılarını olursanız, koronavirüsün size geçmesini engelleyebilirsiniz" diye konuştu.