KURŞUN GEÇİRMEZ VİLLADA KALIYOR
KURŞUN GEÇİRMEZ VİLLADA KALIYOR
0
AĞRILARA KARŞI EGZERSİZ
AĞRILARA KARŞI EGZERSİZ
0
AKCİĞERE DE İYİ GELİYOR
AKCİĞERE DE İYİ GELİYOR
0
BU GÖL PEMBE
BU GÖL PEMBE
0

ABD'li doktor migrenin nedenini açıkladı

Dünyada bütünleyici tıbbın kurucusu olarak bilinen ve "Alerji İçin Çözüm" kitabını kaleme alan Amerikalı Dr. Leo Galland, alerji salgınının altında yatan nedenleri bu kitapta anlattı. Türkiye'de yaklaşık 13 milyon kişiyi etkileyen migren rahatsızlığının altında yüzde 90 ihtimalle alerjinin yer aldığını belirten Dr. Galland, "Migren, alerjinin dolaylı bir sonucudur" dedi

ABD'li doktor migrenin nedenini açıkladı
23 Ocak 2021 Cumartesi 12:32

Ketebe Yayınları’ndan çıkan ve editörlüğünü Silvan Alpoğuz’un üstlendiği, Sezai Saraç’ın çevirmenliğini yaptığı "Alerji için çözüm–Nasıl hasta oluruz, nasıl iyileşiriz?" çalışması, doğal yollarla alerjisini yenmek isteyenlere ışık tutmaya hazırlanıyor. Kişinin günlük yaşam kalitesini düşüren migren, en yaygın görülen beyin rahatsızlıkları arasında yer alıyor. Türkiye'de yaklaşık 13 milyon kişiyi etkileyen migrenin altında yüzde 90 ihtimalle alerjilerin yer aldığını belirten Amerikalı Dr. Leo Galland, önemli bilgiler paylaştı.

Gerçekleştirilen bir çalışmadan örnek veren Dr. Galland, migren ve "geçirgen bağırsak sendromunun" ilişkisine dikkat çekerek, "Gerçekten de etkileyici bir konu. Bu konuda gördüğüm en iyi çalışmalardan birinin Türk araştırmacılar tarafından yapıldığını ve Türkiye’de yayınlandığını söylemek isterim. Gıda alerjisini incelemişler. Kaynak şu anda elimin altında değil. Araştırma yapılalı uzun zaman olmuş, belki 20-25 sene. Kan tahlili yaparak gıda alerjisini incelemişler. Daha sonra kontrollü bir şekilde migrenden mustarip insanları kan tahlillerine göre özel bir diyete ya da bir tür plasebo diyete başlatmışlar. Diyet yapan insanların migrene bağlı sıkıntılarında kayda değer bir iyileşme gözlenmiş. Bu durum, çocukluk çağı migreni için özellikle önemli. Migren sorununuz çocukluğunuza dayanıyorsa, migrenleri tetikleyen şey, yüzde 80-90 ihtimalle alerjidir" diye konuştu.

"MİGREN, ALERJİNİN DOLAYLI BİR SONUCUDUR"

Geçirgen bağırsakla migren bağlantısının ilginç bir konu olduğuna değinen Dr. Galland, şunları söyledi:

“Bu bağlantı, çocuğun alerjik olduğu gıdayı yemesiyle migren gelişimi arasında 48 saate kadar uzayabilen bir gecikmenin yaşandığını tespit eden Alman bir araştırmacı tarafından ortaya konuldu. Eğer bu bir alerjik reaksiyonsa, migrenin yaşanması neden bu kadar uzun sürmüştü? Gıda alerjisinin, bağırsakta bir değişikliğe yol açtığı bulundu. Gıda alerjisinin yol açtığı enflamasyon, bağırsağın geçirgen olmasına neden olmuştu. Bakteri, gıda ve çeşitli yabancı maddelerle dolu bağırsağın içeriğiyle vücudunuzu ayıran bağırsak duvarı, çok iyi korunur. Bağırsağınızdaki şeylerin vücudunuza girmesini istemezsiniz. Alerjik reaksiyon nedeniyle bu sınır, bu ara yüz delindiğinde, geçirgen bağırsak adı verilen bu olay yaşanır. Bu, başlı başına bir hastalık değil, bağırsakta yaşanan enflamasyonun belirtisidir. Daha sonra bağırsaktaki toksik maddeler ve kimyasallar, vücuda sızar. İşte migrene yol açan şey, bu toksinlerdir. Migren, alerjinin dolaylı bir sonucudur. Bu durum, gıdanın yenmesiyle migren yaşanması arasındaki gecikmeyi de açıklar.”

MİDE YANMASI TEDAVİSİNDE KULLANILAN İLAÇLAR GIDA ALERJİSİNİ ARTIRIYOR

Mide yanmasının bazen alerjik bir reaksiyonun sonucu olabileceğine değinen Dr. Galland, “Araştırmaya göre mide yanmasının tedavisinde kullanılan ilaçlar, gıda alerjisini artırıyor. Ve bunu midenizdeki asidi baskılayarak yapıyorlar. Çünkü protein içeren bir şey yediğinizde (çoğu yiyeceğin içinde protein bulunur) midenizdeki asit proteini katılaştırır, proteinin sindirilme sürecini başlatır. Ancak siz örneğin mide yanmasından kurtulmak için o asidi baskılarsanız, ince bağırsağınıza inen proteinin yapısı bozulmamış ve katılaşmamıştır, ayrıca çok daha alerjendir. Alerjisi olan ve özellikle bu mide yanması ilaçlarını alan insanlarda, yedikleri belli gıdalara karşı üretilen alerjik antikorların seviyesi aşırı yükselir. Bu, karışık bir süreç çünkü histamin, mide asidi üretimini artırır” dedi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #migren #migrenin nedeni
Önceki Haber
Pazar Belediyesi 10 memur alacak
Sonraki Haber
Çiğli'de Başkan'dan moloz isyanı
Ağrılarınızdan egzersiz ile kurtulun
Ağrılarınızdan egzersiz ile kurtulun
0
Salep, akciğer sağlığına da iyi geliyor
Salep, akciğer sağlığına da iyi geliyor
0
Koronavirüsü öldüren sprey yaptılar
Koronavirüsü öldüren sprey yaptılar
0
Uzmanlar uyardı: Kargo paketini hemen çöpe atın
Uzmanlar uyardı: Kargo paketini hemen çöpe atın
0
Korona olanlar da aşı olacak mı?
Korona olanlar da aşı olacak mı?
0
Acı biber ömrü uzatıyor
Acı biber ömrü uzatıyor
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.