Açlığınızın nedeni uykusuzluk olabilir

Yaza veda ile birlikte tatilde yediğimiz lezzetli atıştırmalıklar, yağlı yiyecekler, hamur işleri, tatlılar, bol kalorili içecekler bize kilo olarak geri dönüyor.

Sonbaharla birlikte üzerimizdeki fazlalıklardan kurtulmak da zorlaşıyor. DoktorTakvimi.com uzmanlarından Diyetisyen İrem İmrağ, bu dönemde kilo kaybetmek isteyenler için önemli tüyolar veriyor.

Yaz, deniz, güneş, tatil sezonu sona erdi. Tatil rehavetiyle birlikte bol bol tükettiğimiz lezzetli yiyecekler, hamur işleri, limonatalar, dondurmalar çoğumuzu tartıya çıktığında mutsuz etmeye başladı. "Nasıl olsa sonbahardayız, önümüz kış. Aldığım kiloları kalın kıyafetlerin ardına saklarım" diye düşünmeyin. Çünkü fazlalıklardan ne kadar çabuk kurtulursanız, kışı o kadar sağlıklı geçirirsiniz. Peki, yazın aldığımız kilolardan nasıl kurtulabiliriz? Bu sorunun cevabını DoktorTakvimi.com uzmanlarından Diyetisten İrem İmrağ veriyor.

Kilo başına günlük 30 ml su tüketin

Kahvaltı günün şüphesiz en önemli öğünü... Bu kilo vermek isteyenler için de geçerli. Güne mutlaka dengeli bir kahvaltıyla başlamayı öneren Dyt. İrem İmrağ, bu dönemde yulaflı kahvaltıların tercih edilebileceğini söylüyor. Porsiyonları küçültmenin, yemekleri olabildiğince çok çiğneyerek yavaş tüketmenin kilo kaybına yardımcı olacağını anlatan Dyt. İrem İmrağ, şöyle devam ediyor: "Kızartma, hamur işi, bol yağlı yiyecekler, paketli ürünler ve rafine şeker içeren gıdalardan uzak durun. Günde 3 porsiyon sebze tüketmeye çalışın. Birçoğumuz meyveyi çok seviyor ve o yüzden miktarını kaçırabiliyoruz. Günde 2 porsiyon meyve tüketimini geçmemeye çalışın. Akşam yemeğinizi geç saatlere bırakmayın. Günde en az 2-2.5 litre su içmeye özen gösterin. Tüketmeniz gereken su miktarını şöyle hesaplayabilirsiniz; kilo başına günlük en az 30 ml su içmelisiniz."

Haftada en az 5 saat yürüyün

Kilo verme sürecinde en büyük düşmanlardan birinin alkol tüketimi olduğunu hatırlatan DoktorTakvimi.com uzmanlarından Diyetisten İrem İmrağ, "Alkol tüketimini bırakın. Alkol yüksek kalori içermesinin yanı sıra leptin gibi iştahı azaltan hormonların üretimini engeller ve kilo vermemizi olumsuz etkiler. Kilo verme sürecinde uyku düzeninize de çok dikkat etmelisiniz. Günde en az 7-8 saat uyumaya özen gösterin. Çünkü yetersiz uyku iştah uyarıcı hormon olan ghrelin seviyesini arttırır ve bu da aç hissetmenize neden olur. Bunun yanı sıra egzersiz düzeyinizi arttırmaya, haftada en azından 5 saat yürüyüş yapmaya özen gösterin" diyor.



