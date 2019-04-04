Ağız kokusu için 4 dakikalık test

Her 5 kişiden 1'i ağız kokusu sorunu (halitosis) yaşıyor. Diyelim o 5 kişiden biri sizsiniz. Peki, 'bu kokunun nedeni ne' sorusuna yanıt bulmak için gitmeniz gereken kaç doktor olduğunu düşündünüz mü? Kulak Burun Boğaz doktorundan diş hekimine, göğüs hastalıklarından gastroenteroloğa, genel cerrahtan endrokrinoloğa birçok tıbbi branşta sorunuzun yanıtı gizli olabilir. Zira ağız kokusunun öyle çok nedeni var ki, tüm nedenlerin tek tek tetkik edilerek gerçek soruna ulaşılması, neredeyse yılları alan uzun bir süreç yaşanması anlamına gelebiliyor.

Hasta açısından bazen bıktırıcı bazen de sonuçsuz kalan bu süreç, artık yeni ve akıllı bir teknoloji olan "smart chroma" ile 4 dakikaya indi. Sonuca ulaşmak için ağız kokusu olan kişinin, bir nefes vermesi yeterli oluyor. 4 dakika sonra çıkan test sonuçları adeta navigatör gibi; burundan akciğere, mideden sinüslere, dişlerden bademciklere gerçek neden hangi bölgeden kaynaklanıyorsa orayı işaret ediyor ya da hastalıkları tespit ediyor. Üstelik sadece tespit etmekle kalınmıyor, kokunun şiddet derecesi de bu yöntemle ölçülüyor.

Japonya'da geliştirilen ve ülkemizde yeni kullanılmaya başlanan yeni nesil ve akıllı teknolojiye sahip "smart chroma" yöntemi sayesinde gerçek nedenin saptanabildiğini söyleyen Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Aytuğ Altundağ, bu yöntemin ayrıca çok ciddi hastalıkların da erken teşhis edilmesine yardımcı olduğunu belirtiyor. Doç. Dr. Aytuğ Altundağ, 3-4 Mayıs 2019 tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirilecek Koku ve Tat Zirvesi öncesinde hem yeni yöntemi anlattı, hem de bu zirveye katılacak olan davetlileri bu yeni yöntemle tanıştıracaklarını belirtti.

3 ayrı bileşik

Kişinin doktor doktor gezerek nedenini bulmaya çalıştığı ağız kokusu sorununun gerçek kaynağını çok kısa süre içinde saptayan "smart chroma" yönteminin bir başka avantajı ise çok ciddi hastalıkların da tespit edilip tedavi sonrası başarı oranını da ölçmesi. KBB Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Aytuğ Altundağ, tedavinin başarısını ölçmek için kişinin tekrar smart chroma yöntemiyle ağız kokusunun değerlendirilerek ilk sonuçla karşılaştırıldığını ve böylece tam tedavi olup olmadığına dair bilgi edinildiğini belirtiyor. "Teknolojinin gelişmediği dönemlerde hekimler hastasının nefesini koklayarak tespit ediyordu" diyen Doç. Dr. Altundağ, "Teknolojinin gelişmesiyle ağız kokusunu test eden cihazlar çıktı. Ancak nefesimizde 3 bin 481 tane nefes gazı var. Bu gazların üç tanesi en sık ağız kokusuna yol açan gazlar. Eski nesil cihazlar sadece tek bir gazı tespit edebiliyordu. Yeni nesil bir cihaz olan smart chroma ise bir aparat yardımıyla bu üç gazı analiz ederek ağız kokusunun gerçek nedenini saptıyor, böylece tedaviye başlanmasını sağlıyor" diyor.

Yöntem ne sağlıyor?

4 dakika gibi kısa bir sürede sonuç veriyor.

Pek çok hastalığa tanı konmasına yol açıyor.

Her yaşta, her hastalıkta, hamilelere dahi yapılabiliyor.

Girişimsel bir yöntem değil. Anesteziye, iğneye gerek olmadan uygulama yapılabiliyor.

kutu kutu

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