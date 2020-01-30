Ağız kokusu mide fıtığı sinyali olabilir

Ağız kokusu, mide yanması ve ses kısıklıkları ile kendisini belli eden mide fıtığı, tedavi edilmediği takdirde reflüye de neden olarak hastalara zor bir süreç yaşatabildiğini söyleyen Memorial Hizmet Hastanesi'nden Doç. Dr. Fatih Çiftçi, "Ancak erken dönemde teşhis edilen mide fıtığı, laparoskopik yöntemlerle başarıyla tedavi edilebiliyor" dedi

Her yaşta görülebilen mide fıtığı genellikle 50 yaş ve üzerinde ortaya çıktığını söyleyen Doç. Dr. Çiftçi, hastalığın nedenlerinden bazılarnı şyle açıkladı: "Obezite, sağlıksız beslenme nedeniyle sürekli kabız olmak, ileri yaşa bağlı kas zayıflamasının ortaya çıkması, kronik sigara içiciliği, genetik olarak bu hastalığa bedensel yatkınlık, kaygılı ve stresli yaşam mide fıtığının ortaya çıkma ihtimalini artırır. Ağır taşıma, hamilelik ve vücudu aşırı zorlama da nedenler arasında sayılabilir."

Belirtisiz başlayabilir

Mide fıtığının çoğu zaman hiçbir belirti vermeyerek sinsi bir şekilde ilerlediğini, ilerleyen dönemlerde de kendini şu belirtilerle gösterdiğini söyleyen Doç. Dr. Çiftçi, bunları şöyle sıraladı: "Ağız kokusu, midede ve göğüs arkasında yanma, ekşime; yemek esnasında boğazda ve yemek borusunda takılma hissi; gece yüksek yastıkta yatma ihtiyacı; öksürük krizleri, ses kısıklığı ve ani geğirmeler, ağırlık kaldırırken, eğilirken, dışkılamada göğüs kafesi arkasında yanma, ağrı. Gıda artıklarının aniden ağıza gelmesi ile mide kanaması, kanlı kusma...Bu belirtilerden bir ya da birkaçının görülmesi halinde mutlaka bir uzmana başvurulmalıdır. Uzmanınız yapacağı muayene ve tetkiklerden sonrra size gerekli yolu gösterecek, uygun tedaviyi uygulayacaktır."

Tok karnına yatmayın

Doç. Dr. Çiftçi, yapılması/yapılmaması gerekenleri ise şöyle anlattı: "Gece geç saatlerde yemek yemeyin ya da tok karnına yüzmeyin. Kabızlığı da önleyen lifli gıdalarla beslenin. Ağır işlerde çalışanlar ergonomik açıdan tedbirli olmalıdır. Gebeler beslenmelerinde aşırıya kaçmamalıdır. Alkol, sigara, kahve, çikolata, asitli yiyecek ve içecekler, aşırı yağlı gıdalar, acılı, salçalı ve baharatlı gıdalar mide kapakçığını gevşetir. Yatmadan 2 saat önce gıda alımı durdurulmalıdır. Stresten kaçınmak da çok önemlidir.