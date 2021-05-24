Ailelere LGS uyarısı

Liselere Giriş Sınavı (LGS) için sayılı günler kaldı. 6 Haziran'da gerçekleşecek olan sınav öncesinde öğrenci ve velilere Uzman Psikolog Sena Toros, önemli tavsiyelerde bulundu. Sınav yaklaştıkça sınav kaygısının arttığını belirten Toros, ebeveynlerin öğrencilerinin yanında olduklarını hissettirmeleri gerektiğini kaydetti.

FATİH ÖZKILINÇ- Milyonlarca öğrencinin liselere girmek için yarıştığı Liselere Giriş Sınavı (LGS) için sayılı günler kaldı. 6 Haziran'da gerçekleşecek olan sınav öncesinde öğrenci ve velilere Uzman Psikolog Sena Toros, önemli tavsiyelerde bulundu. Covid-19 salgını sebebiyle okulların kapanması ve uzaktan eğitim sürecinin en çok sınava hazırlanan öğrencileri etkilediğini ifade eden Toros, sınav yaklaştıkça çocukların ve ailelerin kaygıları arttığını belirterek ebeveynlerin öğrencilerinin yanında olduklarını hissettirmeleri gerektiğini söyledi.

Aileler kendi duygularını kontrol etmeli

Ebeveynlerin bu süreçte sınava girecek olan öğrencilere kendi kaygılarını kontrol ederek yaklaşması gerektiğini kaydeden Toros, “Aileler önce kendi kaygısı kontrol ederse çocukların da kaygısı azalır. Kaygı, bir duruma karşı verilen ruhsal ve bedensel tepkidir. Belli düzeyde kaygı motive edici, hatta performansı arttırmaya destek olabilir, fakat gereğinden fazla kaygı olumsuz etkiler ortaya çıkarabilir. Ayrıca kaygı duygusu kolaylıkla bulaşan bir duygudur. Eğer çocuğunuzun kaygı durumunun yüksek olduğunu düşünüyorsanız öncelikle kendi duygularınızı kontrol etmelisiniz. Sizler ne kadar sakin ve emin olursanız çocuğunuz da sizi görerek sakinleşecektir. Çocuklar sizin düşüncelerinizin etkisiyle, soruları okurken hata yapabilir, düşüncelerini kontrol edemeyebilir, doğru görüp yanlış cevaplar verebilir” dedi.

Kıyaslama zarar verir

Öğrencilerin motivasyonuna dikkat çeken Toros, “Çabalarına vurgu yapmak motivasyonu arttırır. Özellikle bu yaş grubu öğrencilerin, olumlu benlik algısı geliştirmesi çok değerlidir. Önemli olanın sınavdaki başarıdan ziyade elinden gelenin en iyisini yapması olduğunu belirtmek çok değerli. Girecekleri bu sınav, geleceklerini, nasıl bir birey olacaklarını, nasıl bir hayat yaşayacaklarını ve değerlerini belirlemez. Ailesinin beklentisi olmayan okulda okumuş birçok kişin, çok başarılı müzisyen, başarılı doktor, başarılı öğretmen olduğu da unutulmamalıdır. Empati kurmak güvende hisettirir. Çocuk, anlaşılmak ve anlaşıldığını hissetmek ister. Ebeveynler sonuç ne olursa olsun senin yanındayız mesajı verirlerse çocuklar güvende hisseder. Onu anladığınızı hissettirip “Yeterince çalışmadın, hayatını mahvediyorsun” yerine “Kolay bir süreç değildi, elinden geleni yaptın” şeklinde iletişim daha sağlıklıdır. Kıyaslama motivasyonu düşürür. Anne babalar çoğu zaman örnek olması açısından farkında olarak ya da olmadan kıyaslama yapabiliyorlar. ‘Arkadaşın Ali, geçen denemede derece yapmış’, ‘Abin matematikten 40 net yapmıştı’ gibi kıyaslamalar, sınava hazırlana öğrencilerin motivasyonunu düşürür. Her çocuk biricik ve özeldir. Yapılan kıyaslamalar olumlu etkilemek yerine daha çok zarar verir” diye konuştu.

Gerçekçi hedefler tercih edin

Öğrencinin yetenekleriyle ebeveynlerin beklentilerinin farklı olması halinde hayal kırıklarının yaşanacağını belirten Toros, “Beklentilerinizde gerçekçi olun ve birlikte B planı yapın. Çocuğun yetenekleri ve kapasitesi ile anne-babanın beklentileri arasında fark olduğu zaman, hayal kırıklığı yaşama ihtimali artmaktadır. Beklentileriniz çocuğunuzun ilgisi, yeteneği ve kapasitesine uygun olmalıdır. Eğer gerçekleştirilemeyecek bir hedefiniz var ise, onu uygun seviyeye çekmek daha doğru olacaktır. Birlikte nefes egzersizleri yapabilirsiniz. Doğru ve derin nefes almayı öğrenmek, gevşemeyi öğrenmek yolunda atılan en önemli adımlardan biridir. Sınava hazırlık ve ya da sınav esnasında nefes egzersizleri uygulanabilir. Heyecanın dengelenmesi ve anda kalmaya yardımcı olur” şeklinde konuştu.

LGS’ye girecek olan öğrencilere uyarılarda da bulunan Uzman Psikolog Sena Toros, şunları kaydetti:

“Son 10 gündeki tekrarlarda deneme sınavı uygulamalarına ağırlık verilmeli. Çıkmış soruları çözmek sınava öğrencilerin kendilerini daha hazır hissetmelerini sağlar. Deneme sınavlarına ağırlık vermek çok önemli, özellikle gerçekten sınavdaymış gibi süre tutarak deneme çözmek zaman yönetimini idare etmeyi kolaylaştırır. Ayrıca sınava az bir zaman kaldığı için soru çözmeye ve en çok zorlanılan konulara yoğunlaşarak performanslarını artırmak faydalı olur.

Sınavda soru kökünü iyi kavramak, ‘kesinlikle’ ya da ‘sadece’ gibi sorularda altı çizili veya kalın yazı karakterli ifadeleri daha dikkatli okumak dikkate bağlı hataları önleyecektir. LGS sırasında sakin olmak, etkin okumak, sorunun tamamını okumak ve süreyi iyi kullanmak başarıyı artırmanız için önemlidir. Sınav öncesi uyku düzeni ve beslenmelerine dikkat edilmeli. Sindirim sisteminde sıkıntı oluşturabilecek yiyecekler tüketmemeli. Çok yağlı, ağır gıdalar yerine protein, karbonhidrat, çok yağ içermeyen hafif gıdalar tercih edilmeli. Mümkünse sınav öncesi dışarıda yemek yerine evde pişen yemekleri tercih edilmeli.”