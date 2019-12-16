Alıcı, bel ağrısını anlattı

Narlıdere Belediyesi Kadın Danışma Merkezi, Narlıdere Atatürk Kültür Merkezinde 'bel ağrıları' konulu seminer düzenledi.

Prof. Dr. Emin Alıcı'nın konuşmacı olarak katıldığı seminerde bel ağrıların sebepleri ve tedavi sürecinde yapılması gerekenler anlatıldı. Seminere çok sayıda kadın katıldı. Türkiye'de bir sene içerinde hastanelere bel ağrısı sebebiyle başvuran kişi sayısının 9 milyon olduğunu söyleyen Prof. Dr. Emin Alıcı, bu önemli sorunun sebeplerine değinerek korunmak için alınması gereken önlemleri ve tedavi yöntemlerini anlattı.

Devam edecek

Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin "Vatandaşlarımızı bilgilendirmeye yönelik eğitim seminerlerimiz uzmanlarımızın eşliğinde devam edecek. Amacımız uzmanlarımızdan doğru bilgileri aktararak vatandaşlarımızda bilinç ve farkındalık oluşturabilmek" dedi.