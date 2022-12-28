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Alzheimer, kan testi ile teşhis edilecek!

ABD merkezli Pittsburgh Üniversitesi’nden bilim insanları, Alzheimer’ı teşhis eden kan testi geliştirdi.

Alzheimer, kan testi ile teşhis edilecek!
28 Aralık 2022 Çarşamba 13:11

Pittsburgh Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden bir grup sinirbilimci, kan örneğinden Alzheimer’ı tespit eden test geliştirdiklerini duyurdu. Alzheimer’ı teşhis eden mevcut tanı yöntemlerinin pahalı, zaman alan ve zahmetli olmasından yola çıkan bilim insanları, Alzheimer hastalığına özgü ‘beyin kaynaklı tau’ proteini tespit edecek antikor bazlı bir kan testi üzerinde çalışmaya başladı. Alzheimer hastalığının çeşitli evrelerinde olan 600 hasta üzerinde denenen kan testi sonuçları, geleneksel tanı yöntemlerinden elde edilen sonuçlarla karşılaştırıldı.

Geliştirilen kan testi, mevcut geleneksel tanı yöntemlerinin sonuçlarıyla doğru orantılı bir sonuç verdi ve Alzheimer’ı doğru bir şekilde tespit etti. Araştırmada görev alan Yardımcı Doçent Dr. Thomas Karikari geliştirdikleri kan testinin yaygın kullanıma geçmesi için çalışacaklarını belirterek “Şu anda Alzheimer hastalığını teşhis etmek beyin görüntüleme gerektiriyor. Bu testler pahalı ve randevu alınması uzun sürüyor, ABD'de bile birçok hastanın MRI ve PET tarayıcılarına erişimi yok. Erişilebilirlik önemli bir sorun” açıklamasını yaptı.

GENİŞ YELPAZEDE TEST EDİLECEK

Bilim insanları bir sonraki adımlarının kan testinin farklı ırk ve etnik kökenden gelenler ile farklı hafıza kaybı aşamalarından veya diğer potansiyel demans semptomlarından muzdarip olanlar da dahil olmak üzere daha geniş bir hasta yelpazesinde test edilmesi olduğunu vurguladı.    


Kaynak: DHA
Etiketler; #kan testi #alzheimer #sağlık
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