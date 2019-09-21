Alzheimer’a karşı dans!

Karşıyaka Belediyesi ve Alzheimer Derneği İzmir Şubesi, alzheimer hastalığına ve korunma yollarına dikkat çekmek amacıyla ‘farkındalık etkinlikleri’ düzenledi.

21 Eylül Dünya Alzheimer Günü kapsamında gerçekleştirilen organizasyon, Bilge Çınarlar Sağlıklı Yaş Alma Merkezi’nin Çarşı’daki dans gösterisi ile başladı. Çınarların sergilediği tango şovu, vatandaşlar tarafından büyük ilgiyle izlendi.

Hayatın içinde olun

Çarşı Kültür Merkezi’nde yapılan “Annem beni hatırlamıyor” başlıklı söyleşide de Doç. Dr. Özge Yılmaz Küsbeci ile Psikolog Mevlüt Ülgen, Karşıyakalılar ile buluştu. Alzheimer riskini azaltmak için “Hayatın içinde olun” mesajı verilen etkinliklerde; sağlıklı beslenmek, alkol ve sigaradan uzak durmak, şeker, tansiyon ve kolesterol seviyelerini kontrol altında tutmak, düzenli egzersiz yapmak, dans etmek, kitap okumak ve stresten uzak durmak gerektiği vurgulandı.

Toplum sağlığına katkı

Çarşı’da sergilenen gösteride Bilge Çınarlar Sağlıklı Yaş Alma Merkezi üyelerini yalnız bırakmayan Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay “Toplum sağlığının korunmasına katkı sağlamak ve hastalıklar konusunda halkımızı bilinçlendirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu anlayışla, Dünya Alzheimer Günü dolayısıyla ortaklaşa düzenlediğimiz organizasyon için Alzheimer Derneği İzmir Şubesi’ne çok teşekkür ediyorum. Bilge Çınarlar Sağlıklı Yaş Alma Merkezimizi de sundukları tango gösterisi için kutluyor, örnek olmalarını diliyorum” dedi.