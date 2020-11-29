Alzheimerda egzersiz şart

Covid-19 pandemisi sürecinde evde kalmak zorunda olan Alzheimer hastalarının beklenenden daha fazla etkilendiğini belirten uzmanlar, bu hastaların hem fiziksel hem de psikolojik olarak desteklenmesi gerektiğini söyledi

Dünya’da 47 milyon Alzheimer hastası varken, Türkiye’de ise 600 bin aile bu hastalıkla mücadele ediyor. Covid-19 pandemisi sürecinde evde kalmak zorunda olan Alzheimer hastalarının beklenenden daha fazla etkilendiğini belirten uzmanlar, bu hastaların hem fiziksel hem de psikolojik olarak desteklenmesi gerektiğini söyledi. İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Park Hastanesi Nöroloji Kliniği’nden Prof. Dr. Özge Yılmaz Küsbeci, “ Toplam nüfusun yüzde 8,7’sini 65 yaş üstü oluşturuyor. Bu yaş grubunun hareketsiz ve yalnız kalması ciddi sağlık sorunlarına yol açıyor. Özellikle pandemi döneminde evde kalmak zorunda olan Alzheimer hastaları olumsuz yönde etkilendi. Hastalarda hafıza ve dikkat bozuklarının beklediğimizden daha hızlı olduğunu gözlemliyoruz. Sadece dikkat ve hafıza odaklı sorunlar değil, aynı zamanda hastalarda davranış ve uyku bozuklukları da belirgin olarak artmaya başladı.” dedi.

Online programlar

Normal süreçte olduğu gibi pandemide de Alzheimer hastası bulunan ailelere büyük sorumluluklar düştüğünü söyleyen Küsbeci, “Bu hastaların fiziksel ev egzersizleriyle desteklenmesi gerekiyor. Online egzersiz programlarını takip etmeleri, uyku problemi gelişirse mutlaka erken önlemini almaları, aynı zamanda hastaların yine online olarak uygulayabilecekleri bilgisayar temelli hafıza oyunlarıyla desteklenmeleri, bu dönemdeki gelişebilecek olan hafıza ve davranış problemleri açısından oldukça önemlidir.” dedi.

Halüsinasyonlara dikkat!

Bir takım ileri semptomlar görüldüğünde mutlaka hekime başvurulması gerektiğinin altını çizen Küsbeci, tedavide zamanın önemli olduğunu söyledi. Küsbeci sözlerini şu şekilde sonlandırdı: “Evde kapalı kalan, sosyal olarak izole olan Alzheimer hastalarında zaman zaman delirium olarak adlandırdığımız kafa karışıklıkları ile birlikte olan hayal görmelerini daha sık gözlemlemekteyiz. Bu sıkıntıların altında çeşitli ek hastalıklar da olabilir. Bu yüzden erken tanı ve tedavi için zaman kaybetmeden doktorlarına başvurmaları gerekmektedir.”