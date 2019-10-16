Ameliyathanelerin görünmez kahramanları

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Anestezi ve Reanimasyon Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Meltem Uyar, anestezi hekimlerinin diğer sağlık çalışanları gibi büyük bir özveri ile görev yaptıklarını belirtti, "Özverili çalışmalarımıza rağmen ne yazık ki çoğu zaman emekleri unutulan hekimler olarak görev yapıyoruz" dedi.

Cerrahi tedavinin başarısının anestezi ve cerrahi ekiplerinin uyum ve işbirliği içinde çalışması ile mümkün olduğunu dile getiren Prof. Dr. Uyar, şunları söyledi: "Ameliyat sırasında hastalarımızın solunum ve dolaşım gibi hayati fonksiyonlarının izlenmesi, monitörizasyonu ve gerekli anlarda anında acil müdahale anestezi ekibinin kontrolü altında gerçekleşiyor. Bu müdahaleler sırasında ameliyatı gerçekleştiren cerrah kadar yorulup, yıpranıp maalesef çoğu zaman teşekkür edilmesi unutulan ama yine de iyi iş çıkarmanın mutluluğu ile ertesi gün aynı şevk ve enerji ile işine devam eden fedakar sağlık profesyonelleriyiz. Yapmış olduğumuz her işte çevreyi, geleceği ve çocuklarımızı düşünerek yapmak en büyük idealimiz."

Siz uykuya dalarken

"Biz, sizlere 'Lütfen derin nefes alıp verin, gözlerinizi kapatın' dediğimiz andan itibaren gözlerimizi, ellerimizi, kulaklarımızı daha da açan ameliyat ekibinin en önemli parçasıyız" diyen Uyar, sözlerini şöyle sürdürdü: "Sizi yavaşça derin uykuya daldırıp, cerraha yapacağı ameliyat için en iyi şekilde teslim edip, ameliyatınız bittiğinde sizi yeniden en iyi şekilde ameliyathaneden sevenlerinize kavuşturan kahramanlarız. Cerrahi müdahale sırasında hastanın başından ayrılmayıp, operasyon bitse de bir sonraki operasyona hazırlanan, bu esnada yemek yemeyi, su içmeyi unutacak kadar işini önemseyen meslek dalıyız."