Ankara’da Buz Lazer Epilasyon Farkı

Buz Lazer global bir marka ve seksenden fazla ülkede uygulanıyor. Ülkemizde de yoğun ilgi gören Buz Lazer ağrısız ve son derece konforlu bir uygulama olması ile biliniyor.

Ankara Lazer Epilasyon merkezlerini yakından inceledik ve en fazla yoğunluğun Buz Lazer merkezlerinde olduğu gözlemledik. Buz Lazer, son yılların en çok tercih edilen lazer epilasyon yöntemi ve Lazer Epilasyon Ankara merkezleri arasında oldukça popüler.

Ağrısız ve Yan Etkisiz Lazer Epilasyon

Buz Lazer, kullandığı patentli teknolojilerle yeni nesil bir lazer epilasyon yöntemi olarak biliniyor. Uzun yıllar süren araştırmalar sonucu geliştirilen Ice Teknolojisi ile cildi -3 dereceye kadar soğutuyor. Cilt tüm uygulama boyunca etkili bir şekilde soğutuluyor. Cilde temas eden tedavi başlığının ucu, buz gibi soğuk olduğu için ciltte anında ferahlık hissediliyor. Geleneksel lazer epilasyon yöntemlerinde hissedilen sıcaklık yerine buz gibi serinlik hissediliyor.

Buz Lazer epilasyonun neredeyse tamamen ağrısız olmasını sağlayan bir diğer patentli teknoloji ise uygulama yöntemi. Tedavi başlığı ütü yapar gibi cilt üzerinde sürekli hareket ettiriliyor. Ütüleme epilasyon olarak bilinen bu yöntem, Buz Lazer’i geliştiren firmanın patentli teknolojisi. Bu uygulama tekniğinde kıllar kademe kademe ısıtılıyor. Bu sayede hem kıl kökünün tahrip olması için gereken enerji kıl köküne iletilebiliyor hem de cilt yüzeyi korunuyor. Cilt yanığı ve ciltte leke kalma riski ortadan kalkıyor.

Buz Lazer ile Üst Seviye Hasta Konforu

Öncü teknolojilerle donatılmış Buz Lazer hasta konforu düşünülerek geliştirilmiş bir sistem. Etkili ve kalıcı sonuçlarını üst seviye hasta konforu ile birleştirerek günümüzün en çok tercih edilen lazer epilasyon yöntemi olmuş durumda. Buz gibi serin bir hisle ağrı hissetmeden istenmeyen tüylerden kurtulmak iyi bir hasta deneyimi sağlıyor. Bu nedenle Buz Lazer yüksek hasta memnuniyet oranına sahip.

Etkili olduğu klinik olarak kanıtlamış Buz Lazer hakkında birçok klinik çalışma mevcut. Bronz cilt dahil tüm ciltlerinde lazer epilasyon yaptığına dair FDA onayına sahip. Hem hakkındaki klinik çalışmalar hem FDA onayı hastalar açısından çifte güvence niteliği taşıyor. Etkili ve kalıcı sonuçlar, üst seviyede konfor ile bir araya gelince Buz Lazer merkezlerinin neden bu denli yoğun ilgi gördüğü daha iyi anlaşılıyor.

Buz Lazer ile 4 Mevsim Lazer Epilasyon

Buz Lazer kullandığı dalga boyu, patentli uygulama tekniği ve gelişmiş soğutma sistemi ile tüm mevsimlerde lazer epilasyon imkanı sunuyor. Geleneksel birçok lazer epilasyon yönteminde bronz tene uygulama yapılamadığı için minimum bir ay cilt renginin açılmasını beklemek gerekiyor. Buz Lazer için cilt renginin açılmasını beklemek gerekmiyor, aktif güneşe çıktıktan bir hafta sonra Buz Lazer epilasyon yapılabiliyor. Yazın yanık riski olmadan uygulanabilmesi Buz Lazer’in tercih edilme nedenleri arasında.

Yukarıda sıraladığımız avantajları ile Buz Lazer erkekler tarafından da yoğun olarak tercih ediliyor. Sakal, ense, sırt, omuz, göğüs gibi bölgelerdeki istenmeyen tüylerinden rahatsız olan erkekler Buz Lazer ile bu tüylerden kalıcı olarak kurtuluyorlar.

Buz Lazer geniş tedavi başlığına sahip olduğu için hızlı bir lazer epilasyon sunuyor. Hızlı, ağrısız, yan etkisiz bir lazer epilasyon yaptırmak isteyen Ankaralılar Buz Lazer epilasyondan yararlanıyorlar. Bu nedenle Ankara Buz Lazer merkezlerinin sayısı her geçen gün artıyor.

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