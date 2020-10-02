Anne sütü böyle artıyor!

Anne sütünün her damlası mucize. İlk altı ay boyunca bebeğin ihtiyacı olan tüm protein, yağ, karbonhidrat, su ve mineralleri tek başına karşılayabiliyor. Üstelik bu zengin ve sağlıklı içeriği, bebeğin ilerki yıllarda da sağlığını olumlu etkiliyor

Bebeklerin ilk altı ay sadece anne sütü, 6 ay sonra da ise ek gıdalarla birlikte 2 yıl boyunca anne sütü almasını sağlamak için her yıl 1-7 Ekim, Emzirme Haftası kapsamında başta kadınlar olmak üzere tüm toplumun hafızasına kazınmak isteniyor. Acıbadem International Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Elif Gizem Arıburnu da bebeklerini anne sütüyle beslemek isteyen çiçeği burnunda annelere çeşitli önerilerde bulunurken "Sütünüzün artması için dengeli, çeşitli ve yeterli beslenmeniz gerekir. Ancak ruh halinizin de önemini unutmamalısınız. Mutlu olduğunuz sürece bebeğinizi daha iyi besleyebilirsiniz" diyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Elif Gizem Arıburnu, anne sütünün kalitesini artırıcı alışkanlıkları 7 başlık altında topluyor.

Sağlıklı beslenin

Anne sütü üretmek için vücudun fazladan 500 kaloriye ihtiyacı ihtiyaç duyduğunu belirten Elif Gizem Arıburnu, "Bu nedenle emziren anneler önce kendi ihtiyacı olan enerjiyi karşılamalı, aç kalmamalı, süt oluşumunu destekleyecek bir beslenme programı takip etmeli. Ani kan şeker düşme sorunu yaşamamak için 3 ana, 3 ara öğün şeklinde beslenmeye de özen göstermeliler" diyor. Süt oluşumu için fazladan ihtiyaç duyulan 500 kalori, sağlıklı beslenmeye ek olarak bir adet haşlanmış yumurta, 2 dilim tam buğday ekmek, iki bardak süt veya yoğurt, bir porsiyon çiğ veya pişmiş sebze ile iki porsiyon meyveyi gün içerisinde tüketerek karşılanabilir.

Daha fazla su için

Anne sütünüzün yaklaşık yüzde 90'ı sudan oluşuyor. Bu nedenle süt yapımı için yeterli su ve sıvı alımının olmazsa olmaz olduğunu vurgulayan Elif Gizem Arıburnu, su bakımından zengin salatalık, kabak, kereviz, göbek salata gibi yiyeceklerin de tüketilmesini öneriyor. Günlük su ihtiyacını belirlemeye yönelik formül de basit; kg x 35 ml yani 60 kg iseniz en az 2.1 litre su içmeniz gerekiyor.

Kafein alımınızı sınırlayın

Emzirirken tüketilen kafein miktarının yaklaşık yüzde 1'i anne sütüne geçiyor. Bu miktar az gibi görünse de, bebekler kafeini yetişkinler kadar hızlı sindiremiyor. Sağlıklı bir yetişkin, kafeini vücudundan üç ila yedi saatte uzaklaştırabilirken, karaciğer ve böbrekleri tam olarak gelişmediği için kafein bebek vücudunda 65-130 saat kalabiliyor. Günde yaklaşık 2 fincan kahve veya 3 fincan çay tüketiminin güvenilir limit olduğunu belirten Elif Gizem Arıburnu, "Bu sınırlar aşıldığında bebekte uyku sorunları annede ise huzursuzluk, anksiyete, baş dönmesi ve çarpıntı gibi sorunlar yaşanabilir" uyarısında bulunuyor.