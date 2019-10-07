Aşı karşıtlığı çocuk sağlığını tehlikeye atıyor

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Erhan Bayram, aşıların bütün toplumun daha sağlıklı olabilmesi amacıyla uygulandığın söyledi, "Aşılama programları sayesinde 1970'lerde çiçek hastalığı yeryüzünden silinmiştir. Çocuk felci; gelişmiş, aşı programlarını iyi uygulayan toplumlarda artık görülmemektedir" dedi.

Toplum sağlığımızı geliştirmek, aşılama ile enfeksiyonlara bağlı erken çocuk ölümlerinin önüne geçebilmek amacıyla ülkemizde de Sağlık Bakanlığı aracılığı ile aşılama programlarına önem verildiğini hatırlatan Doç. Dr. Erhan Bayram, "Boğmaca, tetanoz, tüberküloz, menejit, kızamık gibi bir çok enfeksiyon ajanına karşı geliştirilen ve rutin kullanıma alınan aşılar sayesinde dünya üzerinde milyonlarca çocuk sakatlıklardan ve ölümden korunmuştur. Aşılama programlarını eksiksiz ve bütün topluma uygulayabilen ülkelerde de erken çocuk ölümlerinde ciddi azalmalar görülmektedir" diye konuştu.

Bilimsellikten uzak

Doç. Dr. Bayram, son yıllarda ülkemizde ve bütün dünyada aşı karşıtı kampanyalar geliştirildiğini ve bu durumun giderek yaygınlaştığını üzülerek izlediklerini vurguladı, sözlerini şöyle sürdürdü: "Aşı karşıtlarının söylemlerine baktığımızda ise bilimsellikten uzak, toplum sağlığından ziyade bireysel endişeleri kapsayan ve sosyal medyada bilim insanlarının dışında, aşı konusunda en ufak bir bilgisi olmadan, kulaktan dolma yalan yanlış paylaşımlarda bulunan kişilerin bu aşı karşıtı bireylerin sayısının artmasına katkıda bulunduğu görüyoruz.

Dünyada ve ülkemizde çocuk ölümlerine neden olabilen onlarca enfeksiyon ajanına karşı aşılar mevcuttur ve kullanılmaktadır. Ancak bu aşıların bütün toplumda etkili olabilmesi ve genel toplum sağlığını iyileştirebilmesi için bütün çocuklarımızın aşılanması gerekmektedir. Aşılanma ve sağlıklı bir yaşam her çocuğun en doğal hakkıdır. Çocuklarımızın aşılanması konusunda gösterilecek her türlü çaba, çocuk ölümlerinin ve enfeksiyonlara bağlı sakatlıkların azaltılmasına katkıda bulunacaktır."