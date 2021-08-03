Aşı olmak isteyen kapıdan dönüyor!

Son günlerde Kovid-19 aşısı olmak isteyen vatandaşlar sağlık kuruluşlarından geri dönüyor. Bu durumun üzüntü verici olduğunu belirten İzmir Tabip Odası Genel Sekreteri Nuri Seha Yüksel, Sağlık Bakanlığı’nın insanlar aşıdan uzaklaşmadan, pandeminin ağır etkisini tekrar görmeye başlamadan ‘Aşı ne zaman gelecek?’ sorusunun net olarak cevap vermesi gerektiğini söyledi

FATİH ÖZKILINÇ- Türkiye’de coronavirüs vaka sayıları her geçen gün artarken toplumsal bağışıklık kazanma adına aşılama büyük önem taşıyor. Kovid-19’a aşılama çalışmaları kapsamında ülke genelinde 18 yaş ve üstü nüfusun yüzde 66.11’i birinci doz, yüzde 44.16’sı ikinci doz aşısını oldu. İzmir’de ise aşılama oranı yüzde 74.9 seviyesinde seyrediyor. Son günlerde ise kentte Kovid-19 aşısı olmak isteyen vatandaşların yeterli aşı olmadığı için hastanelerde geri döndüğü ya da aşı randevularının iptal edildiği belirtiliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise geçtiğimiz günlerde BioNTech aşısının üretiminde yaşanan aksama nedeniyle ülkeye sevkiyatta birkaç gün azalma olacağını duyurmuştu. Bakan Koca, randevusuz aşı olmaya gidilmemesini gerektiğini belirterek Sinovac aşısında ise bir aksama olmadığını belirtmişti.

Üzüntü verici



Yaşanan aşı sıkıntısıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan İzmir Tabip Odası Genel Sekreteri Nuri Seha Yüksel, “Kurban Bayramı’ndaki sonraki haftadan bu yana aşı tedarikinde aksaklıklar yaşanıyordu. Şu ana kadar elimizde kalan aşılar dışında yeni bir aşı tedariki ile ilgili bir bilgi bize ulaşmadı. Elimizdeki aşıları yaptıktan sonra BioNTech aşısını bir süre uygulayamayacağız. Halkımızı aşı noktasında bu kadar bilinçlendirirken, motive etmeye çalışırken ve randevular alınmışken şuan yeterli aşıya ulaşılmamış olması üzüntü verici” dedi.

Bakanlık net olmalı



Aşının olmamasının insanların aşıya olan ilgisini de azaltabileceğini kaydeden Yüksel, “Bu durum üzerinde hassas olmamız gereken bir konu. Aşı olmaması nedeniyle randevuların daha ileri bir tarihe alınması isteniyor ancak bu ileri tarih nedir bilemiyoruz. Sağlık Bakanlığı aşının ne zaman geleceği ve planlamanın nasıl yapılacağı konusunda bilgilendirme yapmalı. Burada planlamada bir aksilik, hata olmuş. Bundan sonraki süreçte insanlar aşıdan uzaklaşmadan, pandeminin ağır etkisini tekrar görmeye başlamadan ‘Aşı ne zaman gelecek?’ sorusunun cevabını bakanlık net olarak vermeli ki aşıda çok büyük sıkıntı yaşamayalım, vaka artışlarına neden olmayalım” diye konuştu.

Aşının yokluğu sağlıkçıyı sıkıntıya sokuyor



Sağlık Bakanlığı’nın aşıyla ilgili planlamasını net bir şekilde ilan etmesi gerektiğini ifade eden Yüksel, “Sağlık çalışanları ve aşı olmak isteyen vatandaşlar bunu bilmek istiyor. Şu anda sağlık çalışanlarıyla randevu alan vatandaşlar karşı karşıya. Aile Sağlığı Merkezlerinde ve sağlık hizmeti veren yerlerde bu nedenle çok ciddi sıkıntılar var. Randevusu olan vatandaş aşı olmak için geliyor ama ‘Aşı yok’ deniliyor. Sağlık çalışanları durumu anlatmaya çalışıyor ama doğru bir cevap veremiyor. Vatandaşlar ‘Aşı ne zaman gelecek’ dediğinde cevap veremiyoruz. Bu durumda da sağlık çalışanları sözel şiddetle karşılaşıyor. Sağlık çalışanına karşı saygı azalıyor. Bu konuda Sağlık Bakanı net olmalı. Aşı ne zaman gelecekse bunun net bir şekilde söylenmesi gerekiyor” açıklamasında bulundu.