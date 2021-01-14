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Aşıda öncelik sırası açıklandı

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs aşısında öncelik verilecek meslek gruplarını güncelledi

Aşıda öncelik sırası açıklandı
14 Ocak 2021 Perşembe 13:53

Sağlık Bakanlığı covid19asi.saglik.gov.tr adresinde aşı olacak meslek gruplarının sıralı listesini paylaştı. Listenin yayınlandığı sayfada, "Hastalığa maruz kalma, hastalığı ağır geçirme ve bulaştırma riskleri ile hastalığın toplumsal yaşamın işleyişi üzerindeki olumsuz etkisi değerlendirilerek COVID-19 aşısı uygulanacak gruplar belirlenmiş olup bu gruplara sırasıyla uygulanacaktır" açıklaması yapıldı.

Birinci aşamada sağlık kurumunda çalışanlar; yaşlı, engelli, koruma evleri gibi yerlerde kalanlar ve çalışanlar ve 65 yaş üstü bireyler aşılanacak.

İkinci aşamada hizmetin sürdürülmesi için öncelikli olan sektörler ve 50-64 yaş arası bireyler aşı olacak.

Üçüncü aşamada ilk olarak kronik rahatsızlığı olan kişiler yaş gruplarına göre sıralanarak aşılanacak ve geriye kalan grupların aşılanmasıyla üçüncü aşama tamamlanacak.

Dördüncü aşamada ise aşılanma sırası geldiği halde zamanında aşı yaptırmayanların yapılacağı belirtildi.

AŞILANAN SAĞLIK ÇALIŞANI SAYISI 100 BİNİ GEÇTİ

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün başlayan aşılama uygulamasında 100 binden fazla sağlık çalışanının aşılandığı bilgisini verdi.

Etiketler; #sağlık bakanlığı #aşı #aşı öncelik sırası
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