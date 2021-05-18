GÖZTEPE'DE BİR İSİM AYRILDI
GÖZTEPE'DE BİR İSİM AYRILDI
0
HİNDİSTAN'DA FIRTINA: 21 ÖLÜ!
HİNDİSTAN'DA FIRTINA: 21 ÖLÜ!
0
WHATSAPP UYARISI!
WHATSAPP UYARISI!
0
TEPKİ TOPLAYAN YARIŞMA!
TEPKİ TOPLAYAN YARIŞMA!
0

Aşılar ne zaman gelecek? sorusuna Bakan Koca'dan yanıt

Bu hafta 10 milyon doz Sinovac, Haziran’da ise 30 milyon doz BioNTech aşısının Türkiye’ye geleceğini açıklayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, haziran veya temmuz aylarında toplumsal bağışıklığın sağlanabileceğini söyledi

Aşılar ne zaman gelecek? sorusuna Bakan Koca'dan yanıt
18 Mayıs 2021 Salı 12:26

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu hafta içerisinde 10 milyon doz Sinovac aşısının, Haziran ayında da 30 milyon BioNTech aşısının Türkiye’ye geleceğini söyledi.

Bakan Koca, dün yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bir soru üzerine, Sinovac firmasının CoronaVac aşısına ilişkin üretim yetkisinin verildiğini, ancak bunun birkaç ay içerisinde gerçekleşemeyeceğini belirten Bakan Koca, bu hafta içinde 10 milyon doz Sinovac aşısı geleceğini kaydetti.

BioNTech aşısına ilişkin de bilgi veren Koca, toplam 90 milyon dozdan fazla aşının temin edilmesi yönünde anlaşmaların yapıldığını bildirdi.

Koca, haziran ayında 30 milyon doz BioNTech aşısının teslim alınacağını söyledi.

UĞUR ŞAHİN BİLİM KURULU TOPLANTISINA KATILACAK

Prof. Dr. Uğur Şahin'in, bu hafta yapılacak Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısına video konferansla katılacağını belirten Koca, "O rakamlar bu hafta Uğur hocanın ağzından duyulsun istiyorum" ifadesini kullandı.

Aşı kampanyasını güçlü bir şekilde yapmak istediklerini söyleyen Koca, Şahin'i haziran başında Türkiye'ye davet ettiklerini de dile getirdi.

TOPLUMSAL BAĞIŞIKLIK

Toplumsal bağışıklık konusunun haziran veya temmuz aylarında sağlanabileceğini, bunun eylül ayına kalmayacağını ifade eden Koca, haziran, temmuz aylarında, BioNTech aşısında 50 milyon rakamına ulaşacaklarını söyledi.

Etiketler; #Fahrettin Koca #aşı #aşı ne zaman gelecek
Önceki Haber
Eşini zincire bağlayarak 6 ay işkence etti!
Sonraki Haber
CHP İzmir'de acı olay! Eşinin doğum gününe katılmayınca ortaya çıktı!
Türkiye'de 4 ayda sadece 10 milyon kişi iki doz aşıyı olabildi!
Türkiye'de 4 ayda sadece 10 milyon kişi iki doz aşıyı olabildi!
0
Çin'den yeni aşılar geldi
Çin'den yeni aşılar geldi
0
Rus aşısından sonra Çin aşısı da Türkiye'de üretilecek
Rus aşısından sonra Çin aşısı da Türkiye'de üretilecek
0
Pandemi dönemi erken ergenliği de arttırdı
Pandemi dönemi erken ergenliği de arttırdı
0
Pandemi önerisi: Evcil hayvan sahiplenin
Pandemi önerisi: Evcil hayvan sahiplenin
0
Hindistan cevizi yağı tüketirken dikkat!
Hindistan cevizi yağı tüketirken dikkat!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.