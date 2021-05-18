Aşılar ne zaman gelecek? sorusuna Bakan Koca'dan yanıt

Bu hafta 10 milyon doz Sinovac, Haziran’da ise 30 milyon doz BioNTech aşısının Türkiye’ye geleceğini açıklayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, haziran veya temmuz aylarında toplumsal bağışıklığın sağlanabileceğini söyledi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu hafta içerisinde 10 milyon doz Sinovac aşısının, Haziran ayında da 30 milyon BioNTech aşısının Türkiye’ye geleceğini söyledi.

Bakan Koca, dün yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bir soru üzerine, Sinovac firmasının CoronaVac aşısına ilişkin üretim yetkisinin verildiğini, ancak bunun birkaç ay içerisinde gerçekleşemeyeceğini belirten Bakan Koca, bu hafta içinde 10 milyon doz Sinovac aşısı geleceğini kaydetti.

BioNTech aşısına ilişkin de bilgi veren Koca, toplam 90 milyon dozdan fazla aşının temin edilmesi yönünde anlaşmaların yapıldığını bildirdi.

Koca, haziran ayında 30 milyon doz BioNTech aşısının teslim alınacağını söyledi.

UĞUR ŞAHİN BİLİM KURULU TOPLANTISINA KATILACAK

Prof. Dr. Uğur Şahin'in, bu hafta yapılacak Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısına video konferansla katılacağını belirten Koca, "O rakamlar bu hafta Uğur hocanın ağzından duyulsun istiyorum" ifadesini kullandı.

Aşı kampanyasını güçlü bir şekilde yapmak istediklerini söyleyen Koca, Şahin'i haziran başında Türkiye'ye davet ettiklerini de dile getirdi.

TOPLUMSAL BAĞIŞIKLIK

Toplumsal bağışıklık konusunun haziran veya temmuz aylarında sağlanabileceğini, bunun eylül ayına kalmayacağını ifade eden Koca, haziran, temmuz aylarında, BioNTech aşısında 50 milyon rakamına ulaşacaklarını söyledi.