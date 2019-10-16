Aşırı mesajlaşma fıtığı tetikliyor

Acıbadem Kadıköy Hastanesi'den Doç. Dr. Hayta, akıllı telefon veya tablet kullanırken boynumuzu öne veya yana eğmemizin omurga kaslarına ve diskine binen yükün artırdığını, bununda fıtığa yol açabildiği uyarısında bulundu.

Günümüzde ilerleyen teknolojiyle birlikte cep telefonları başta olmak üzere tablet, diz üstü ve masa üstü bilgisayarları vazgeçilmezi olduğunu söyleyen Acıbadem Kadıköy Hastanesi'nden Doç. Dr. Emrullah Hayta, "Saatlerce, hatta gün boyu elimizden düşüremediğimiz bu cihazları doğru kullanmadığımızda omurgamızda ciddi hasarlar oluşabiliyor. Örneğin omurga ağrılarına, daha da kötüsü omurga fıtıklarına neden olması gibi" dedi

Üstelik özellikle akıllı telefon ile tabletlerin aşırı ve hatalı kullanımları nedeniyle günümüzde omurga sorunlarının görülme sıklığının gençlerde de giderek artış gösterdiğini belirten Doç. Dr. Hayta, "Tayland'da akıllı cep telefonu kullanan 779 üniversite öğrencisi arasında yapılan bir çalışmada, kullanıcıların yüzde 32'sinde boyun ağrısı, yüzde 26'sında omuz ağrısı, yüzde 20'sinde sırt ağrısı ve yüzde 19'unde el bileği ağrısı olduğu tespit edilmiş" diye konuştu.

27 kilo yük biniyor

Vücudumuzda 'çatı' görevini üstlendiği için omurgada meydana gelen patolojik değişikliklerin vücutta yük dağılımını bozduğunu belirten Hayta, şu uyarılarda bulundu: "Bunun sonucunda boyun kaslarına, omurga eklemlerine ve yumuşak dokulara daha çok yük binmesine yol açıyor. Bu olumsuz etkiler de sağlığımızı ciddi boyutlarda tehdit edebiliyor. Bunun sonucu olarak akıllı telefon veya tablet kullanımı sırasında boynumuzu öne veya yana eğmemiz, gövdemizi ve bacaklarımızı ergonomik olmayan bir duruşta tutmamız sonucu omurga kaslarına ve diskine binen yük artması. Örneğin erişkin bir birey tam karşıya baktığında kafa ağrılığı diske 4,5-5 kiloluk yük uygularken, klavye kullanımı sırasında disklere 12 kilo, cep telefonu kullanımı sırasında 27 kilo yük uyguluyor. Bu yüzden mesajlaşırken boynunuzu öne eğmeyin. Akıllı cep telefonunda mesajlaşma uygulamaları nedeniyle süre daha da uzuyor. Bu nedenle özellikle mesajlaşma sırasında boynunuzu öne eğecek postürden mutlaka kaçının.

Göz hizasında olmalı

Cihazın ekranı tam karşınızda ve yüksekliği mutlaka göz hizanızda olmalı. Yazı boyutu küçük olmasın. Mesajlaşma sırasında yazı boyutunu göz ve omurga sağlığınız için küçük tutmayın. Süreyi 20 dakikadan uzun tutmayın. Günde 2 kez 10 tekrar halinde boyun, omuz ve sırt kaslarına yönelik germe ve güçlendirme egzersizi yapın. 2 elinizi birden kullanmayın. Telefonu kulak ile omuz arasında sıkıştırmayın. Kulaklık kullanmaya özen gösterin. Telefon ya da tablet 60 santim uzaklıkta olmalı. Sık sık mola verilmeli. Cihazları yan yatarak kullanmayın."